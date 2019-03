Uskoro stižu nove oznake na deterdžentima i sredstvima za čišćenje: Evo što se mijenja

Foto: Getty Images

Do početka siječnja iduće godine poduzeća će biti obavezna dostaviti UFI i ostale informacije o proizvodu u novom, usklađenom formatu za smjese namijenjene za uporabu u širokoj potrošnji, poput deterdženata i sredstava za čišćenje. Zbog čestih upita članica Udruženje kemijske industrije i Zajednica za deterdžente i kozmetiku Hrvatske gospodarske komore u suradnji s nadležnim tijelima organizirali su seminar 'Provedba Priloga VIII. CLP Uredbe - UFI broj i PCN portal'

'Problematika su novi podaci koje će proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici opasnih smjesa morati dostavljati nadležnim nacionalnim i europskim tijelima. U prvom redu se to odnosi na UFI broj (jedinstveni identifikator formule), 16-znamenkasti kod koji će se stavljati na etiketu proizvoda koji su definirani kao opasne smjese. Morat će ga stavljati proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici, generirat će ga sa svojim poreznim brojem, a na njega će se vezati informacije o sastavu i opasnosti koje te kemikalije nose. Otisnut na etiketi ne znači ništa ako nema poveznicu na tzv. notifikaciju centru za trovanje (PCN). Njome tvrtka javlja sve bitne informacije o opasnim smjesama nacionalnim centrima. Tako se stvara baza podatka koja štiti zdravlje potrošača jer centri mogu pomoću UFI koda znati čime se netko otrovao i kako ga brzo liječiti, što je u takvim slučajevima ključno', objašnjava Renata Florjanić iz Sektora za industriju HGK.

Dodala je kako je cilj seminara podijeliti informacije o obvezama tvrtki kako bi se svi na vrijeme mogli pripremiti za novu regulativu.

Poduzeća će biti obavezna dostaviti UFI i ostale informacije o proizvodu u novom, usklađenom formatu do 1. siječnja 2020. za smjese namijenjene za uporabu u širokoj potrošnji, poput deterdženata i sredstava za čišćenje. Informacije o smjesama namijenjenima za profesionalnu uporabu morat će biti dostavljene do 1. siječnja 2021., a one o smjesama za industrijsku uporabu do 1. siječnja 2024. Za smjese koje su već na tržištu usklađenost se mora postići do kraja prijelaznog razdoblja, što znači da će do 1. siječnja 2025. svi relevantni proizvodi na tržištu morati imati UFI na naljepnici. U praksi to znači da stvaranje UFI-ja i tiskanje odgovarajućih naljepnica za proizvode tvrtke moraju pažljivo planirati u rasporedu poslovanja kako bi ne bi prekoračile spomenute rokove, priopćili su iz HGK-a.

Osim UFI-ja tvrtke će centrima za kontrolu otrovanja, odnosno Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) morati dostavljati i druge informacije o smjesi te povezanim proizvodima kao što su sustav, trgovački naziv, boja, ambalaž, kategorija proizvoda i toksikološke informacije.

'Ovo nije potpuna novost, i do sad je uredba propisivala dostavu određenih podataka Službi za toksikologiju HZJZ-a, a sada se Člankom 45. definira tko je obveznik, za koje smjese i zašto se podaci koriste. Novi elementi koje propisuje prilog VIII. harmoniziraju format dostave podataka, set podataka, UFI broj te EuPSC usklađeni sustav kategorizacije proizvoda', rekla je Ivana Vrhovac Filipović iz Uprave za sanitarnu inspekciju u Ministarstvu zdravstva dodavši kako se nove obaveze ne odnose na smjese razvrstane samo s obzirom na opasnost za okoliš te plinove pod tlakom i eksplozive. Uredba se također ne primjenjuje na lijekove, kozmetičke proizvode, radioaktivne smjese i još neke posebne kategorije proizvoda.

Daniele Ape iz Odjela za dostavu i obradu podataka Europske agencija za kemikalije (ECHA) predstavio je proces dostave informacija prema Centralnoj bazi na EU razini i PCN portal koji će zaprimati dosjee tvrtki.

'Harmonizirana procedura će uključivati poseban format, detalje o tvrtki, smjesi i samom proizvodu, kao i UFI broj. Što se smjese tiče, traže se podaci o toksinima, pH vrijednosti, boji, agregatnom stanju i njen puni kemijski sastav. Industrije poput naftne i građevinske te proizvođače parfema, boja, sapuna i deterdženata brine nova regulativa pa su se žalili na promjene. Stoga se provodi studija koja će do kraja ove godine dati odgovore treba li produžiti rokove za prilagodbu', rekao je te napomenuo kako se regulativa još uvijek mijenja jer postoje određene nejasnoće, ali da sve potrebne podatke, formulare te vodič za prijavu dosjea tvrtke mogu pronaći na internetskim stranicama ECHA-e i PCN portalu.

Irena Zorica Ježić Vidović voditeljica Službe za toksikologiju u HZJZ-u govorila je o ulozi tijela imenovanog sukladno čl. 45. CLP Uredbe te provedbi novih pravila na nacionalnoj razini.

'Informacije koje nam tvrtke dostave će biti strogo čuvane. Koristit će se za analize te unapređenje preventivnih i kurativnih mjera, a treba ih dostaviti prije stavljanja smjese na tržište. Notifikacije koje dobijemo ćemo provjeravati zbog eventualnih nejasnoća i netočnosti, a mogu se podnositi na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ključni dionici bi trebali sjesti i dogovoriti sve što je potrebno da budemo spremni za prihvat notifikacija do listopada ove godine jer u međuvremenu moramo dobiti pristup ECHA-inom IT sustavu', zaključila je Ježić Vidović.