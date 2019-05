Uskoro još jedan natječaj za sufinanciranje kupnje električnih vozila

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Podsjetimo, Fondu je na temelju natječaja za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2019., objavljenog 3. travnja, u samo dva dana pristiglo više od 2.400 zahtjeva za sufinanciranje nabave eko-vozila. Budući da je vrijednost zaprimljenih zahtjeva višestruko prelazila dostupan budžet od 17 milijuna kuna, natječaj je zatvoren već 5. travnja.

Iz Fonda ističu da će biti prihvaćeni samo zahtjevi koji ulaze u dostupan budžet, odnosno subvencije će dobiti oni koji su bili najbrži. Pri odobravanju subvencija gleda se redoslijed slanja zahtjeva odnosno njihove predaje u prijamni ured Fonda.

Za kupnju eko-vozila građani će moći dobiti do 40 posto iznosa sredstava, odnosno do 80 tisuća kuna za električne automobile, do 40 tisuća za plug-in hibridne automobile (uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km), do 20 tisuća kuna za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju, dok će za električne bicikle biti dostupno do 5 tisuća kuna poticaja.

"U tijeku je obrada zahtjeva, nakon čega će se korisnicima čiji zahtjevi udovoljavaju uvjetima javnog poziva izraditi odluke i ugovori o sufinanciranju i koji će im zatim biti poslani poštom. Nakon što korisnici potpišu zaprimljene ugovore, Fondu će moći poslati i svu potrebnu dokumentaciju za isplatu. Napominjemo kako su prihvatljivi svi troškovi nastali nakon objave javnog poziva, što znači da su potencijalni korisnici već mogli realizirati kupnju. U tom slučaju, ako im je odobreno sufinanciranje, nakon potpisa ugovora Fondu dostavljaju dokumentaciju na temelju koje će biti isplaćeni", izvijestili su iz spomenutog Fonda.

Ponoš je najavio i skoru objavu javnog poziva za nabavu eko-vozila namijenjenog pravnim osobama, za koji je Fond također osigurao oko 17 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Isto tako, nedavno je kazao da će se poticaje za spomenuta vozila Fond od sada dodjeljivati redovito, svake godine, kako bi se uhvatio kontinuitet.

Podsjetio je i kako od sutra, 8. svibnja, kreće i program sufinanciranja gradnje punionica vrijedan 5,8 milijuna kuna.

Tvrtke, obrtnici, jedinice lokalne i regionalne samouprave te neprofitne organizacije, izuzev udruga i zadruga, moći će za projekte postavljanja punionica dobiti do 40 psoto opravdanih troškova, odnosno do 200.000 kuna, dok će se sufinancirat punionice minimalne ukupne snage 50kW DC ili 22kW AC.