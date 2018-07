Pozivaju mlade obitelji i daju im 100.000 kuna za uređenje kuće

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Zakon o brdsko-planinskom području, koji će u primjenu od 1. siječnja iduće godine, samo je jedna od mogućnosti za zaustavljanje procesa iseljavanja koji u ruralnim područjima traje već desetljećima, smatra gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić, jedan od članova povjerenstva koje je bilo uključeno u izradu novih odredbi 'brdskog' zakona, piše Novi list.

- No, uz državu, o očuvanju ljudi na ovom području moraju razmišljati i lokalne samouprave i to kroz osmišljavanje projekata i načina kojima će privlačiti investitore i mlade ljude na život u ovim područjim – govori Mufić te najavljuje vrlo zanimljiv projekt u kojega Grad Vrbovsko kreće iduće godine i planira ga realizirati deset godina.

– Uz to što ćemo i dalje stvarati uvjete kojima ćemo raznim pogodnostima privlačiti ulagače kako bi rastao broj novih radnih mjesta, mi iduće godine planiramo ići i korak dalje, pa ćemo u proračunu za 2019. godinu izdvojiti pola milijuna kuna namijenjenih uređenju postojećih kuća koje se ne koriste. Te bismo kuće ponudili mladim obiteljima koje su spremne doći i raditi na području Grada Vrbovskog, a prednost će prve godine imati ljudi koji ovdje već žive i rade, ali nemaju na zadovoljavajući način riješeno stambeno pitanje. Naravno, cilj nam je da ponudu proširimo i na ljude iz drugih sredina koje na taj način želimo privući u Vrbovsko i ostala naselja našega kraja. Svjesni smo da na taj način ne možemo odmah privući puno mladih ljudi, ali bismo bili zadovoljni kad bismo, primjerice, privukli deset obitelji. Jer, s takvim poticajnim mjerama namjeravamo nastaviti i dalje, a kad bismo svake godine imali taj prosjek od deset obitelji, onda bismo za deset godina privukli stotinjak obitelji, a to bi značilo povećanje od 400 do 500 novih stanovnika, što nije nimalo zanemarivo – govori Mufić.

– Početni nam je plan da onima koji žele živjeti u tim kućama financijski pomognemo s 50 do 100.000 kuna namijenjenih uređenju tih objekata. To će, ako ti koji se opredijele za ulazak u taj program ostanu u Vrbovskom, biti bespovratna sredstva, a ako ne ostanu, onda će po ugovoru koji ćemo potpisati, morati vratiti u njih uloženi novac jer se želimo zaštititi od zlouporabe. Prve godine tog projekta za realizaciju ćemo izvojiti 500.000 kuna, a krene li projekt u očekivanom smjeru, spremni smo tu svotu i uvećati – najavio je gradonačelnik Dražen Mufić.