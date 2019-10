Upozorenje: U nedjelju zatvoren širi centar Zagreba, objavljeni obilazni pravci, ne voze ni tramvaji

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zbog maratona od 8.30 do 15.30 sati za promet će biti zatvorene sljedeće prometnice:

Ilica, od Selske do Trga bana J. Jelačića – Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva ul. – Trg hrvatskih velikana – Draškovićeva, od Đorđićeve do Vlaške – Vlaška ul. – Maksimirska – Ul. Dubrava, od Avenije Gojka Šuška do Ulice Poljanice II. – Europski trg.

U navedeno vrijeme obustavit će se tramvajski promet na cijeloj trasi utrke. Autobusni i tramvajski promet odvijat će se prema posebnom rasporedu ZET-a.



Preporuča se korištenje alternativnog pravca:

Selska – Sveti Duh – Bijenik – Lukšić - Šestinska cesta – Mlinovi – Gračanska- Markuševečka – Vida Ročića – Miroševečka – Slanovečka – Sunekova – Dankovečka – M. Lovraka – V.Žgeneca – Trnovčica – Dubec.

'Pozivamo sve građane i sudionike u prometu da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika i redarske službe', poručili su iz PU zagrebačke.