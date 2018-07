Uplatnice koje stižu bez kuverte su - nezakonite

Foto: Getty Images

Građani se žale kako im brojni davatelji usluga šalju "gole" račune, dakle, bez kuverte, omogućujući poštarima i susjedima da vide i ono što oni ne bi htjeli.

Otkako je 25. svibnja stupila na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, tzv. GDPR, i građani su svjesniji kako se njihova privatnost ne smije tek tako ugrožavati, odnosno da ih novi, rigorozni zakon itekako štiti.

Savjetovalištima za potrošače počelo je tako pristizati sve više prijava koje se tiču upravo kršenja prava na zaštitu osobnih podataka.

Prema objašnjenju Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) koja kontrolira provođenje uredbe - tvrtke ne smiju slati račune bez adekvatnog omota jer time ne samo da krše spomenutu Uredbu, već i Zakon o poštanskim uslugama, piše Slobodna Dalmacija.

Zloupotreba podataka

"Općim uvjetima za obavljanje univerzalne usluge Hrvatske pošte d.d. propisano je kako sadržaj pisma mora biti zaštićen od mogućih oštećenja prilikom prijenosa i da se bez vidljivog traga na omotnici sadržaj ne može izvaditi ni oštetiti. U vezi s tim, propisano je kako se pod pakiranjem podrazumijeva stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući omot (omotnicu, kutiju ili slično)...

Smatramo stoga da bi se u konkretnom slučaju pismena (računi) trebali na prikladan način pakirati i to tako da sadržaj pismena bude na odgovarajući način zaštićen od neovlaštenog uvida. Naime, prijenosom, uključujući i stavljanje pismena u poštanski sandučić bez odgovarajuće zaštite (račun bez omotnice/koverte, a koji ponekad sadrži velik opseg osobnih podataka), dolazi do opasnosti od zloupotrebe podataka korisnika usluga, jer dostavljanjem na neadekvatan način ti podaci postaju dostupni za to neovlaštenim osobama, odnosno svima onima koji imaju fizički pristup, od slanja računa do preuzimanja od primatelja.

Dakle, obavještavanje korisnika o stanju računa i potrošnji moguće je postići za privatnost i osobne podatke manje rizičnom metodom, kojom bi društva ispunila svoje zakonske obveze, a s druge strane bi se, na taj način, poduzele mjere u svrhu zaštite osobnih podataka i privatnosti korisnika usluga", stoji u iscrpnom objašnjenju AZOP-a.