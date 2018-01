Unatoč dokazima da su razdjelnici neisplativi, svi će ih morati ugraditi

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Ne postoje nedvojbeni dokazi o štetnosti, odnosno o negativnim posljedicama ugradnje razdjelnika", kazao je još u studenom Ćorić, a uoči Božića najavio da će novi Zakon o tržištu toplinske energije biti izrađen do proljeća te će njime biti uvedeni drugačiji korekcijski faktori za stanove čiji je položaj u zgradama lošiji.

Neslužbeno se iz političkih krugova može čuti da bi Ćorića na mjestu ministra energetike uskoro mogao zamijeniti Ivan Vrdoljak, a upravo je Vrdoljak Zakonom o tržištu toplinske energije kao ministar gospodarstva 2013. godine i uveo obavezu ugradnje razdjelnika, uz prijetnju kazni od 50.000 do sto tisuća kuna. Ugradilo ih je oko 104 tisuće kućanstava, a preostalo je još oko 50.000. Hoće li u novom, izmijenjenom zakonu, ostati kazne za neugradnju, i kolike, nije poznato, kao ni to tko na zakonu radi. Ćorićevo ministarstvo ne želi otkriti tko su autori izmjena zakona, no odgovara nam kako među njima nema onih koji su radili postojeći zakon. Njime je, pored razdjelnika, uvedeno i fiktivno tržište centralnim grijanjem, na kojem opskrbljivači sami formiraju cijene, a konkurencije nemaju.

"Nečuveno je da ministar Ćorić, doktor ekonomskih znanosti, kaže da ne postoje nedvojbeni dokazi o štetnosti, odnosno o negativnim posljedicama ugradnje razdjelnika. Drugim riječima, za građane nije štetno i nema negativne posljedice ako ugrađuju nešto što nije isplativo!", ističe za Novi list profesor Ivica Džeba s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, koji se nekoliko godina bori protiv obaveze ugradnje razdjelnika.

Podsjetimo, upravo je analiza Ekonomskog instituta pokazala da većina potrošača u razdoblju od deset godina, koliki je radni vijek razdjelnika, ni uz uštede energije neće povratiti početnu investiciju u njihovu ugradnju.

Obaveza ugradnje, boji se Džeba, neće biti ukinuta jer država strahuje od odštetnih zahtjeva potrošača, a zanimljivo je, kaže, kako više nitko na vrhu ne spominje niti to da smo zbog EU direktive imali obavezu ugradnje, kao što se spominjalo za Vrdoljaka. HDZ će, navodi mogućnost, izmjenama zakona uvesti pravo izbora na ugradnju i nove koeficijente obračuna potrošnje za one koji su ih već ugradili.

Most će uskoro u proceduru poslati svoj prijedlog Zakona o toplinarstvu, kojim se predviđa sloboda izbora ugradnje razdjelnika i ukidanje kazni.