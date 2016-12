Umjesto Slavonaca koji su otišli u Irsku i Njemačku, na Jadranu će raditi Rumunji i Bugari?

Foto: Borna Filić / Pixsell

Turistička sezona iz godine u godinu niže nove rekorde, najveći dio hrvatskog BDP-a ovisan je o turizmu, a zemlji nedostaje 20.000 turističkIh radnika. Istovremeno, ironija je na hrvatski način, bez posla ih je dvostruko više iz te branše.

I ove je godine bio vidljiv nedostatak radne snage za te poslove, piše Glas Slavonije. Dalmaciji je najveći rudnik kvalitetnih radnika dosad bila Slavonija, odakle je svake sezone, prema procjenama Sindikata turizma i ugostiteljstva Hrvatske (STUH), odlazilo i do 15.000 sezonaca. No prilike za njih su se promijenile – od srozavanja plaća do neosiguravanja smještaja i prehrane na račun poslodavca, pa su Slavonci krenuli na rad u inozemstvo. Tom odljevu sezonaca, kojima su primamljivi Irska, Austrija, Njemačka..., prethodila je politika poslodavaca na Jadranu da radnike na neodređeno zamjenjuju sezoncima, pa sada nemaju ni jednih ni drugih.

Pitanje je – kako u tim, negativnim trendovima premostiti iduću sezonu i zadržati turizam na razini velikog oslonca BDP-a. K tomu, važnost turizma uvjetuje i što se na nj oslanjaju trgovina, poljoprivreda i prehrambena industrija, očekuje se da on bude generator investiranja i novog zapošljavanja. Istina, resorno je ministarstvo pokrenulo novi projekt sufinanciranja deficitarnih zanimanja, zajedno s hotelskim tvrtkama, za 240 učenika. Samo će tvrtka Valamar stipendirati njih 212. Učenici će dobivati 500, a studenti 800 kuna. Obveze stipendista su da nakon školovanja u tvrtki moraju raditi 12 mjeseci.

HGK ocjenjuje da radne snage u turizmu nedostaje i među KV i među NKV radnicima, a predsjednik STUH-a Eduard Andrić uzroke vidi u njezinoj potplaćenosti.

– Na sezonce iz Slavonije moramo zaboraviti, pa smo prisiljeni tražiti ih po republikama bivše države, poput BiH, no i Bosanci vide da naši sezonci odlaze raditi u zemlje gdje se mnogo bolje plaća, pa tamo odlaze i oni. I što nam ostaje? Rumunjska, Bugarska, za koje smo svjesni da njihovi radnici nisu baš kvalitetni. Oni će doći jer kod njih je još lošiji standard nego kod nas, no za naš turizam to nije rješenje - upozorava Andrić.