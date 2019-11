Umjesto 88 pomoćnika ministara zaposlit će 97 ravnatelja

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dnevnik podsjeća da su natječaji raspisivani od 9. listopada nakon što je izmjenama Zakona o sustavu državne uprave od 18. srpnja Vlada ukinula dužnosnička mjesta pomoćnika ministara.

Prema registru dužnosnika koji objavljuje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, u ovom trenutku ministarstva imaju 88 pomoćnika ministara, a javnim natječajima traže ukupno 97 ravnatelja uprava, ističe Jutarnji list.

Razlozi za to su različiti, od ministarstva do ministarstva. Većina onih koji traže veći broj ravnatelja nego što imaju pomoćnika ili su već prije smijenili neke pomoćnike, ili na čelu nekih uprava nisu bili pomoćnici, nego drugi dužnosnici ili službenici pa su sada iskoristili priliku da popune to radno mjesto.

Iako je intencija ovih izmjena, osim depolitizacije i profesionalizacije državne uprave bila ušteda, nakon što je Vlada 1. rujna podigla osnovicu za državne službenike s 5584,19 kuna bruto na 5695,87 kuna bruto, budući ravnatelji uprava po ministarstvima imat će osnovnu plaću veću za gotovo 600 kuna bruto nego što su imali pomoćnici.

To znači da će se za ravnatelje uprava, bez dodataka na plaću, na godišnjoj razini morati izdvajati gotovo 700.000 kuna više u bruto iznosu ili u četiri godine, koliko će im trajati mandat, 2,8 milijuna kuna više, donosi Jutarnji list.