Uljaniku odobreno državno jamstvo do 96 milijuna eura

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Vlada je u četvrtak na sjednici ovlastila Ministarstvo financija da u ime Republike Hrvatske izda državno jamstvo u iznosu od 96 milijuna eura u korist Hrvatske poštanske banke i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji ili inozemstvu za kreditno zaduženje Uljanik Brodogradilišta radi provedbe sanacije i financijske konsolidacije, koje će postati aktivno tek po odobrenju Europske komisije.

Ministar financija Zdravko Marić istaknuo je da se Uljanik može svrstati u kategoriju poduzetnika u teškoćama, jer je bez državne intervencije gotovo siguran prestanak njegova poslovanja u kratkoročnom ili dugoročnom razdoblju.

"Društvo ispunjava dva od četiri kriterija sukladno točki 20 smjernica EK o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u poteškoćama, a koje se odnose na gubitak temeljnog kapitala, omjera knjigovodstvenog duga i kapitala i omjera EBITDA", rekao je Marić pojašnjavajući razloge davanja jamstva .

Poslovanje Uljanika u prethodnom razdoblju, naveo je, karakterizirala je niska zaposlenost kapaciteta i građenje objekata niske razine složenosti, pa je i vraćanje financijskih kredita postalo upitno. S ciljem zadržavanja tržišne pozicije društvo je, međutim, preko društva majke Uljanik d.d. počelo ugovarati brodove visoke razine složenosti.

Državno jamstvo, istaknuo je Marić, donosi se radi provedbe procesa sanacije društva, odnosno predstavlja potporu za sanaciju i financijsku stabilizaciju društva do izrade programa restrukturiranja, a dodjela državne potpore realizirat će se po primitku odobrenja Europske komisije (EK) u skladu sa smjernicama EK.

"Kredit za održavanje likvidnosti do 96 milijuna eura korisnik kredita će upotrijebiti za utrošak sredstava za materijal potreban za gradnju brodova u Puli u iznosu do 38,2 milijuna eura, povrat duga prema Uljaniku d.d. koji će se utrošit na materijal potreban za gradnju brodova u Puli do iznosa od 10 milijuna eura, plaće i režijske troškove u iznosu do 4,6 milijuna eura, obveze brodogradilišta prema dobavljačima do 12 milijuna eura te za buduće troškove u brodogradilištu u iznosu do 31,2 milijuna eura", kazao je Marić.

Kredit bi se trebao odobrit po kamatnoj stopi jednogodišnji EURIBOR plus marža, koja je najviše do 4 postotna boda.

Potpredsjednica Vlade Martina Dalić ponovila da će državno jamstvo postati aktivno tek po odobrenju EK te da kredit mora biti vraćen u roku od 6 mjeseci ili u istom roku brodogradilište mora izraditi plan restrukturiranja koji uključuje i pronalazak novog strateškog partnera te njegov ulazak u Uljanik grupu.

"Pred Uljanik grupom nalazi se jedan ozbiljan proces restrukturiranja. Jamstvo se daje uz određene uvjete koji se tiču samog brodogradilišta Uljanik. Uvjeti uključuju odgovarajuće odluke Nadzornog odbora Uljanik brodogradilišta i Uljanik društva, isto kao i odgovarajuće odluke skupštine Uljanika", kazala je potpredsjednica dodavši kako očekuje da EK da pozitivno mišljenje o tom procesu restrukturiranja.

"Ne znamo hoće li se to dogodit, no iznimno je važno da svi iz Uljanik grupe ulože maksimalni napor kako bi se ovaj proces mogao provesti na način na koji se restrukturiranje u kontekstu davanja državne potpore provodi", zaključila je.

Pulski Uljanik ovoga tjedna objavio je poziv za izvanrednu skupštinu, koja će se održati 16. veljače, a na kojoj dioničari trebaju odlučiti o povećanju temeljnog kapitala društva za najviše 302,22 milijuna kuna, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Povećanje temeljnog kapitala provelo bi se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 6 milijuna do najviše 10,07 milijuna novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 30 kuna.

Dioničare Uljanika na skupštini će Uprava izvijestiti o financijskom stanju društva, postupku sanacije Uljanik Brodogradilišta i postupku odabira strateškog partnera društva.

Uljanik Grupa je krajem studenog najavila upućivanje poziva strateškim partnerima na uključivanje u investicijske programe, a vezano uz budući program restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta.

Kompanija je dosad zaprimila dva pisma namjere potencijalnih strateških partnera za sudjelovanje u procesu restrukturiranja i diversifikacije Uljanik Brodogradilišta - tvrtke Kermas energija iz Zagreba te Palumbo Grupe iz talijanskog Napulja.