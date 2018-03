Uljanik zaprimio obvezujuća pisma namjere nekoliko zainteresiranih investitora

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Uljanik d.d. zaprimio je obvezujuća pisma namjere nekoliko zainteresiranih investitora, Uprava će predložiti strateškog partnera Nadzornom odboru koji bi o tome trebao odlučivati u srijedu, 28. ožujka, izvijestili su u ponedjeljak iz pulskog brodogradilišta.

"O pristiglim obvezujućim pismima namjere Uprava će informirati sindikate te prijedlog odabira strateškog partnera uputiti Nadzornom odboru na usvajanje na sjednici koja će se održati 28. ožujka", objavio je Uljanik putem Zagrebačke burze, uz napomenu kako Nadzorni odbor zadržava pravo promjene termina sjednice.

Iz Uljanika podsjećaju da su od 15. veljače do 23. ožujka zainteresirani potencijalni investitori proveli dubinsku analizu pulskog brodogradilišta.

Zainteresirani investitori pozvani su da do 23. ožujka dostave obvezujuća pisma namjere, a Uljanik d.d. je zaprimio obvezujuća pisma namjere nekoliko zainteresiranih investitora, navodi se u današnjoj objavi tog brodogradilišta.

Iz Uljanika pritom ne navode koliko su pisama namjere zaprimili niti tko je predao obvezujuća pisma namjere.

Za sada je jedino Danko Končar, vlasnik Kermas grupe, potvrdio da je predao obvezujuću ponudu. "Kermas energija je predala obvezujuću ponudu za strateško partnerstvo u transformaciji Uljanik grupe i 3. maja te u daljnjoj razradi Programa restrukturiranja uljanik brodogradilišta u suradnji s Republikom Hrvatskom", potvrdio je Končar u intervju objavljenom ovaj vikend u Jutarnjem listu.

Sredinom prosinca prošle godine objavljeno je da je Uljanik zaprimio pismo namjere Kermas energije, a početkom siječnja ove godine Uljanik je objavio da je zaprimio i pismo namjere napuljske Palumbo Grupe za sudjelovanje u restrukturiranju i diverzifikaciji Uljanik Brodogradilišta.

U posljednjim, pak, javnim istupima predsjednik Uprave Uljanika Gianni Rossanda govorio je o četiri moguća partnera.

Uljanik je sredinom veljače otvorio sobu za pregled podataka (data room) te potencijalnim investitorima u procesu dokapitalizacije omogućio provođenje dubinske analize (due dilligence) Uljanika. Potencijalni investitori mogli su dubinsku analizu provoditi od 15. veljače i prvotni rok za taj proces bio je do 8. ožujka, no kako je dio potencijalnih investitora zatražio produženje roka on je dva puta produžavan, najprije do 16. ožujka, a potom do 23. ožujka.

Dioničari pulskog brodogradilišta na izvanrednoj su glavnoj skupštini sredinom veljače odlučili o dokapitalizaciji odnosno povećanju temeljnog kapitala od 180 do najviše 302,22 milijuna kuna.

Vlada je 11. siječnja Uljanik Grupi odobrila državno jamstvo za kreditno zaduženje u visini traženih 96 milijuna eura, uvjetovavši da Uljanik i Uljanik Brodogradilište provedu povećanje temeljnog kapitala, ulaskom strateškog partnera u Uljanik d.d. te pripreme i pokrenu postupak restrukturiranja zasnovanog na planu restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta d.d. u suradnji sa strateškim partnerom.