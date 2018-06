Uhićen Zdravko Mamić, njegov odvjetnik tvrdi drugačije

Foto: Petar Glebov / Pixsell

Zdravko Mamić uhićen je na području Međugorja, javlja Žurnal.

Podsjetimo, Mamić je uoči izricanje prvostupanjske presude pobjegao u BiH, a za njim je raspisana međunarodna tjeralica.

Mamića su danas uhitili pripadnici SIPA-e, a tijekom dana biti će predan Sudu BiH.

Prema proceduri, za Mamića će Sud BiH utvrditi posjeduje li bosanskohercegovačko državljanstvo, te će se on izjasniti protivi li se izručenju Hrvatskoj.

Odvjetnik Zdravka Mamića, Veljko Miljević kazao je: "Zdravko je zamoljen da dođe na razgovor i kaže gdje se nalazi i zašto je u BiH. Niti je uhićen niti priveden. Sve se odvija korektno. Na putu je iz Mostara u Sarajevo. Sve će biti gotovo za sat ili dva.", javlja reporter N1 Zvonko Komšić. Zdravko Rajić, drugi odvjetnik Zdravka Mamića, kazao je da ne postoji temelj da se Mamić izruči Hrvatskoj.

"Ja živ u hrvatski zatvor neću", poručio je prije uhićenja Zdravko Mamić iz Međugorja gostujući u emisiji Pressing N1 televizije. Mamić je progovorio o nepravomoćnoj presudi kojom je dobio šest i pol godina zatvora nakon čega je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu.

"Toliki mazohist nisam. Došao sam tražiti pravdu u Bosnu i Hercegovinu, pa zar to nije država? Neću se ni junačiti da sam u ovom trenutku trebao sjediti u zatvoru u Osijeku na plus 40, i da me svake dvije minute ubode komarac. Da budem sputan u dokazivanju svoje nevinosti. Nemam izbora. Htio ili ne htio, planirao ili ne, borbu za svoju nevinost i slobodu moram voditi iz BiH. Ne mislim da je to nužno zlo. Dapače. Mislim da je i to neko božje proviđenje. Malo je ljudi koji mogu barem privremeno preživjeti takav pakleni plan i nastaviti borbu za istinu i pravdu", rekao je Mamić.