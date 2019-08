Ugovor u Zračnoj luci otkazan jednostrano i nezakonito, moraju platiti radnicima

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Predsjednica SIKD-a Marina Cvitić napomenula je na konferenciji za novinare da je Kolektivni ugovor između ovog sindikata i Zračne luke Rijeka iz 2006. godine dopunjavan i mijenjan u više navrata sve do 2015. godine, da bi ga početkom svibnja 2018. godine, ustvrdila je, poslodavac nezakonito prestao primjenjivati.

Navela je da Zračna luka od svibnja 2018. primjenjuje Pravilnik o radu za obračun plaća, po kojemu su prava radnika znatno manja u odnosu na Kolektivni ugovor, a posebno su oštećeni stariji radnici kojima je ukinut dodatak za minuli rad.

"Te razlike će trebati nadoknaditi radnicima, jer se po zakonu na radnike primjenjuje povoljniji propis", poručila je i ocijenila da bi vlasnici trebali tražiti da Uprava i Nadzorni odbor Zračne luke svojom imovinom podmire ovu štetu.

Cvitić je prozvala direktora Zračne luke Tomislava Palalića da provodi mobbing nad radnicima, članovima sindikata i predstavnicima u Radničkom vijeću, "ali je očito politički podoban jer ga se ne smjenjuje". Uvjerena je da je on bio upoznat s ovom odlukom Vrhovnog suda i prije no što je stigla do Županijskog suda u Rijeci 12. srpnja jer je, tvrdi, 2. srpnja od svih radnika tražio da se pismeno izjasne da su do lipnja ostvarili sva svoja prava po Ugovoru o radu.

"Mnogi radnici su to potpisali u strahu, riječ je o iznuđenoj izjavi i tražit ćemo od inspekcijskih tijela da je ponište i protiv direktora pokrenu postupak", istaknula je. Najavila je da će sindikat, ako Uprava Zračne luke ne provede sama obračun razlika plaća i isplati ih radnicima po Kolektivnom ugovoru, pozvati članove sindikata da svoja prava ostvare sudskim putem.