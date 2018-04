Udar na građane: Bandić poskupljuje kartu sa 4 na 6 kuna

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Nakon temeljite analize, Bandićev projekt polusatne karte od četiri kune pokazao se neisplativim pa je na pomolu poskupljenje karte na šest kuna. Prije šest mjeseci Bandić je najavio uvođenje tzv. "međukarte" od 6 ili 7 kuna, uz postojeću od 4, međutim, sada je plan potonju poslati u povijest.

"Karta je bila 10 kuna pa smo je smanjili na četiri. Dići ćemo je vjerojatno na šest. To je, još uvijek, četrdeset posto manje od onoga što je bilo. Ja nisam pogriješio, mislio sam najbolje s četiri kune -ne ide, ići ćemo na šest. Ali to je, još uvijek manje od deset. Može se dogodit' da bude osam. Moja ideja će biti šest.", rekao je Bandić gostujući na Radio Sljemenu.

Također, opovrgnuo je medijske napise o poskupljenju parkirališnih karata:

"Zagrepčani mogu mirno spavat' što se tiče poskupljenja cijene parkinga. To im je moja poruka jer to neće proć'. Bez obzira, da i dođe do mene, neće proć'."