U zakup idu četiri nekretnine na Jadranu: Godišnja cijena 'raja za elitu' nije za svačiji džep

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ovaj raj za elitu skriva luksuzne objekte, helidrom i šetnice. U njoj je čitavo desetljeće uživala obitelj Todorić, a tamo se odmarao i tadašnji ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Sedam mjeseci nakon što je vraćen u ruke države, otok otvara vrata za one dubokog džepa, piše HRT.



Ministar državne imovine Goran Marić kaže da očekuju interes za Smokvicu, iako mali, jer se radi o elitnom mjestu. "A onda su i elitni mogući korisnici jer cijena je prilično visoka", objašnjava ministar.



Godišnji zakup iznosit će gotovo 5 milijuna kuna, a koristi neće imati samo proračun nego i općina Rogoznica u smislu poreza na potrošnju, poreza na dohodak od svih prihoda koji se budu ostvarivali kroz turističku članarinu te boravišnu pristojbu, kaže Sandra Jakelić, načelnica Rogoznice. Inače rijetki su Rogozničani kročili na otok, ali voljeli bi dobiti tu priliku, pogotovo u vidu zaposlenja.



Da bi turizam na Smokvici procvao u punom smislu, nužna su ulaganja. Sada je to nemoguće jer je i dalje otok s posebnom namjenom, onom vojnom. Ako Ministarstvo obrane tu odluku povuče, slijedi izmjena prostornog plana. Tko preuzima kormilo na Smokvici trebalo bi se saznati za 30 dana koliko je otvoren natječaj.



U zakup na pet godina ide i turističko naselje Perna s hotelom Komodor i kampom Orebić. Početna cijena je 8 milijuna i 40 tisuća kuna. Kamp Uvala Slana s hotelom Club Vala također ide u zakup i to po cijeni od 943 tisuće kuna godišnje. Na prodaju je Hotel Hrvatska u Baškoj Vodi s početnom cijenom od 42 milijuna 392 tisuće i 625 kuna.