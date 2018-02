U Vladu stigao i čelnik Knighthead fonda, Vidaković sažela tijek sastanka: "Svatko je plakao nad svojom sudbinom"

FOTO: Marko Lukunic/PIXSELL

Na sastanaku s premijerom Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima među ostalima bili su prokuristica Kraša Marica Vidaković i Matija Brlošić koji u Privremenom vjerovničkom vijeću predstavlja male dobavljače koncerna. Sastanak je trajao oko sat vremena.

Nakon sastanka izjave su dali Vidaković i Brlošić.

Vidaković je komentirala teme o kojima se razgovaralo: "Svatko je plakao nad svojom sudbinom."

"Tema je bila nastavak pregovora i smirivanje ove situcije. Apsolutno smo potvrdili da smo zainteresirani da se do nagodbe dođe. Premijer nam je rekao da ćemo vrlo brzo dobiti ime", rekla je.

Na pitanje je li spomenuto koje ime, kako javlja N1, odgovorila je: "Ne. Nijedno."

Budući da već dva tjedna nema nikakvih konkretnih informacija Vidaković su pitali i ima li među dobavljačima nervoze.

"Mislim da je nervoza permanenta kod nas, nekad opravdana, nekad ne. U ovom trenutku od nervoze nećemo dobiti ništa", rekla je Vidaković.

Na pitanje zna li se kada će biti imenovan novi povjerenik za Agrokor, Vidaković je odgovorila: "Kao što sam malo prije rekla, u fazi su aktivnosti koje su neposretno važne za imenovanje. Prepostavljam da imaju ime."

Matija Brlošić naglasio je da postoji "želja da se nastavi gdje se stalo". Spomenuo je i kako poljoprivrednici počinju s pripremama za proljetnu sjetvu te kako dobavljači "očekuju da bude riješeno do tad".

Rekao je i kako su na sastanku bili ministrica Dalić i ministar unutarnjih poslova.

Na sastanku u Vladi je i čelnik Knighthead investicijskog fonda Thomas Wagner.

Nešto ranije, nakon održanog sastanka s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem, neki od koalicijskih partnera izjavili su kako im je rečeno da će u Agrokoru biti imenovana višečlana uprava te da bi se to trebalo dogoditi u idućih nekoliko dana.

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor uvjeren je da će situacija s Agrokorom do sredine tjedna biti riješena.

"Imat ćemo novu upravu s više članova. Danas u 15 sati dolaze predstavnici svih vjerovnika dati potporu Vladi i oko izbora povjerenika i nastavka procesa. Svi zajedno radimo na tome da sve završi 10. srpnja", rekao je Kosor.

"Ako do 10. srpnja dođe do nagodbe onda su ova saborska većina i predsjednik Vlade Andrej Plenkovoć uspjeli da bez i jedne kune poreznih obveznika izvučemo Agrokor iz problema, a svi znamo da su dugovi 60 milijardi kuna. Ako to napravimo bez ijedne kune poreznih obveznika onda smo uspjeli, a to ćemo znati 10. srpnja", rekao je Kosor.

Branko Hrg (Hrvatska demokršćanska stranka) rekao je kako se nije govorilo o konkretnim imenima za Agrokor, no očekuje se da će premijer izaći s imenima više članova za 2-3 dana, dok je Radimir Čačić (Reformisti) rekao kako postoji nekoliko kvalitetnih kandidata te da će rješenje biti nađeno u najkraćem mogućem vremenu.

Inače, predstavnici Udruge dobavljača Agrokora apelirali su krajem prošlog tjedna da se što prije izabere i imenuje novi izvanredni povjerenik za Agrokor, poručujući da nagodba nema alternative te da novi povjerenik ima dobru podlogu za nastavak procesa nagodbe.

Predsjednik Udruge i čelnik Podravke Marin Pucar tada je istaknuo kako dobavljači žele da se što prije izabere novi izvanredni povjerenik i da se nastavi rad na nagodbi. Pucar je istaknuo i kako novi izvanredni povjerenik treba biti stručna osoba, obrazovana i s respektabilnom karijerom.

Dobavljači će tražiti da se nagodba dovrši do srpnja, i kad se izabere novi povjerenik inzistirat ćemo da se proces nastavi, a ne da se vraćamo na početne pozicije, istaknuo je tada Pucar, dodajući kako novi povjerenik ima dobru platformu za nastavak nagodbe.