U trgovinama krenula velika sniženja i do 80%: Najveće gužve očekuju se u subotu i nedjelju

Foto: Getty Images

Primamljivi popusti već "vrište" iz brojnih izloga, a uštedjeti se zaista može na kupnji svega – od cipela i bicikala do televizora i opreme za vrt.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača sezonska su sniženja dvaput na godinu. Ljetna počinju 1. srpnja i smiju trajati najviše 60 dana. I stara i nova cijena na proizvodu moraju biti jasno naznačene, a po isteku roka od 60 dana trgovac i dalje može prodavati robu po sniženoj cijeni, no samo “sezonsko sniženje” ne smije oglašavati. Tako da trgovci koji žele poštovati propise, a ujedno i riješiti se viška robe na zalihama uoči dolaska novih kolekcija, već poslovično, iza 15. kolovoza na police stavljaju sve ono što im je preostalo u skladištima, piše Glas Slavonije. Stoga se roba koja je u srpnju bila snižena do 50 posto, sada prodaje i za samo 20 posto svoje redovne vrijednosti. I to ne samo kupaći kostimi i ljetne haljinice nego i posljednji komadi kaputa i zimskih jakni zaostalih još iz kolekcije jesen/zima.

Očekivano, najveće gužve na račun "lovaca na popuste" očekuju se u subotu i nedjelju u trgovačkim centrima koji su dom poznatim modnim markama s obzirom na to da su ipak, još uvijek, najprodavanija roba na sezonskim sniženjima odjeća i obuća.

Gdje god da kupovali, građani trebaju imati na umu "pravila igre". Iz udruge "Potrošač" kažu da kada su u pitanju potrošačka prava, kupci najviše problema imaju s povratom robe s greškom kupljene na sniženju, ali i krivom predodžbom što se sve u trgovinu može vratiti i pod kojim uvjetima. "Treba znati da trgovac ne smije odbiti reklamaciju proizvoda koji ima materijalni nedostatak ako je proizvod kupljen po sniženoj cijeni. No, s druge strane, valja imati na umu i kako robu kupljenu na sniženju nije moguće zamijeniti ili ostvariti pravo na povrat novca samo zato jer smo kupili krivu veličinu. Posebice ne bez računa", poručuju iz udruge "Potrošački forum".