U tramvajima i busevima od 1. srpnja moći će se kupiti samo karta za 15 kn

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

S ljetom će na snagu, doznaje Večernji list, stupiti nova odluka Grada, po kojoj se kod vozača neće moći kupiti nijedna druga karta osim posve nove – one od 15 kuna.

Hoće li ona vrijediti dva ili tri sata još se, kažu u ZET-u, dogovara, ali svakako će se u društvu one od četiri kune, međukarte koja će koštati sedam te 'standardne' od 10 kuna, pojaviti i ova nova, za koju nitko ne zna kako se u prijedlogu uopće našla.

"Trebala bi se uvesti od 1. srpnja i samo bi ta karta za 15 kuna bila dostupna kupuje li se u vozilu", ističe Dražen Jović, predsjednik sindikata Zagrebačkog holdinga-ZET, pa dodaje kako će takva odluka najviše štetiti upravo vozačima. Logično bi bilo, napominje, da se svima koji se voze javnim prijevozom u svakom trenutku omogući kupnja karte koju žele. Kaže i kako ZET posluje s velikim gubicima, a ovo je način na koji se pokušava barem malo napuniti mu kasa.



Karte po ostalim cijenama bit će i dalje, kao i dosad, dostupne na kioscima i prodajnim mjestima ZET-a, pa će oni koji se voze tramvajem i ubuduće moći kupovati jeftinije, dok će se putnici u busevima dobro morati pripremiti jer u većini kvartova kioska u blizini svake autobusne stanice jednostavno nema. Hoće li skuplja karta u vozilu na kraju godine ZET-u zaista donijeti dobitak, tek ostaje vidjeti. Prihodi i dalje padaju Zahvaljujući cijeni od četiri kune, podsjetimo, ZET je lani prodao oko 16 milijuna karata više nego 2016., ali prihodi tvrtke nisu bili veći jer je drastično pala prodaja karata po ostalim tarifama. Za usporedbu, ZET je u 2016. prodao gotovo 11 i pol milijuna karata po 10 kuna, dok u prošloj godini takvu kartu nije kupilo ni milijun i pol ljudi. Onih od četiri kune prodano je gotovo 25 milijuna, a putnici su odustali i od dnevnih karata, kojih je prodano gotovo sto tisuća manje nego 2016. Od mjesečnih karata odustalo je pak sto tisuća Zagrepčana. A karte su se u vozilima već plaćale po 15 kuna, i to 2012. i 2013. godine. Tada je karta izvan busa i tramvaja stajala 12 kuna, dok se deset plaćala ona na vrijednosnoj kartici. Tek od 1. siječnja 2014. godine izjednačile su se cijene karata unutar i izvan vozila, a s obzirom na to da su dotad one unutar busa i tramvaja bile skuplje, a vrijedile kao i one kupljene izvan, postoji mogućnost da će i ove za 15 kuna od ljeta također vrijediti tek sat i pol.