U tijeku je rovovska borba Bandića i Povjerenstva, a ishod je neizvjestan

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Povjerenstvo je svoju odluku donijelo na sjednici održanoj 29. studenog 2017., no kako je tog dana na sudu u Haagu osuđeni Slobodan Praljak izvršio suicid, mediji su uglavnom previdjeli taj Bandićev poraz.

Gradonačelnik je kažnjen zato što je primitkom dara u novcu od niza fizičkih osoba od 14. ožujka do 13. svibnja 2011., u ukupnom iznosu od čak 12,35 milijuna kuna, povrijedio odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Povjerenstvo je utvrdilo kako je primao donacije tijekom 2011. i 2012., dakle nakon završetka izborne kampanje za predsjedničke izbore održane još 2009. Ukupno je uplaćeno više od 24,7 milijuna kuna i to nakon završnog izvješća Državnog izbornog povjerenstva, čime je Bandić povrijedio odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Deseci fizičkih osoba donirali su mu do zakonskog maksimuma od 90.000 kuna. Naknadno se utvrdilo da taj iznos nadmašuje godišnja primanja velikog dijela tih donatora, mahom zaposlenika gradskih ili državnih institucija.

Od spomenutih 24,7 milijuna kuna, nakon stupanja na snagu Zakona o sprječavanju sukoba interesa u ožujku 2011. uplaćeno je 12,3 milijuna kuna i samo je taj dio utvrđen kao "nedopušten dar".

Inače, javnost nikada nije dobila uvjerljiv odgovor na pitanje zašto bi itko priseban Bandiću uplaćivao novac za davno završene izbore.

Istom odlukom Povjerenstvo je utvrdilo još jedno kršenje tog zakona i to zato što je uplatom 15 milijuna kuna jamstva od strane odvjetničkog društva Hanžeković & partneri u studenome 2014., dok je zagrebački gradonačelnik bio u pritvoru zbog afere Agram, kod Bandića "stvoren odnos ovisnosti prema navedenom odvjetničkom društvu i odvjetniku Marijanu Hanžekoviću, koji bi mogao utjecati na nepristranost tužitelja u obavljanju javne dužnosti".

Zaključeno je da je prihvaćanjem takvog jamstva Bandić narušio vlastiti kredibilitet i vjerodostojnost, s obzirom na to da Hanžeković od 2007. pruža pravne usluge Gradu Zagrebu. Povjerenstvo je stoga zauzelo stav da se Bandić trebao braniti iz istražnog zatvora, a ne prihvatiti Hanžekovićevo jamstvo. Bandićeva strana pak napominje kako se pri određivanju jamstva "radilo o drakonskoj mjeri, što se može zaključiti iz usporedbe jamstva kojeg je engleski sud odredio Ivici Todoriću u visini od 100.000 funti, što je 18 puta manje".

Povjerenstvo se Bandićem u zadnjih godinu dana bavilo više puta. Postupak je pokrenut i zbog sklapanja cijelog niza ugovora o pružanju pravnih usluga između gradskih tvrtki i Hanžekovićeva ureda, koji je kao "interesno povezana pravna osoba s dužnosnikom", ali i zbog 360.000 kuna koliko je dobila Hanžekovićeva Hanza media za sufinanciranje tjednika Zagreb times.

U intervjuu objavljenom u zadnjem broju tjednika Express, predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković rekla je kako protiv Bandića vode "četiri postupka temeljem četiri različite prijave". S tim je možda povezana i vijest da Grad Zagreb Povjerenstvu sada prijeti ovrhom i tuži ih zbog navodnog duga za korištenje poslovnog prostora od 386.062 kuna, plus kamate.