U subotu nova dražba vozila po povoljnim cijenama, evo što se sve nudi

Foto: Marko Prpić / Pixsell

Prodaja vozila putem javne dražbe u organizaciji TRCZ automobila održava se ove subote, a građani mogu birati između luksuznih limuzina poput BMW-a Serije 5 za 40.000 kuna, skromnijih kompakata te raznih kamiona i kombija. kao i opreme poput guma i radio uređaja.



Licitacija se odvija u prostoru Narodnog sveučilišta Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6/1, s početkom u 9 sati, a sva vozila mogu se pregledati danas i sutra od 10 do 14 sati u Sesvetama, Slatinska 7, u skladištu TRCZ automobila.



Pravo sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine/pologa u iznosu od 10% početne cijene za svako vozilo, a minimalna jamčevina iznosi 200,00 kn. Prilikom uplate potrebno je obavezno naznačiti za koje vozilo se plaća jamčevina. Osoba koja uplati jamčevinu za pojedino vozilo a vozilo se uopće ne licitira, smatra se da je odustala od kupovine i time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.



Jamčevine se mogu uplatiti u gotovini danas i sutra od 10 do 14 sati na blagajni TRCZ automobila u Slatinskoj 7 u Sesvetama. Jamčevine se mogu uplatiti i putem virmana (uplata mora biti provedena najkasnije sutra do 12 sati) na račun TRCZ AUTOMOBILI d.o.o., Zagrebačka banka IBAN HR6423600001101444888 za sva vozila. U poziv na broj potrebno je naznačiti redni broj vozila, a ako se plaćanje vrši za više vozila potrebno je brojeve odvojiti crticom.



Tijekom javne dražbe početne cijene se mogu podizati za minimalni iznos od 200,00 kn. Ako izlicitirana cijena dostigne više od dvostruke vrijednosti početne cijene, osoba koja je izlicitirala na licu mjesta plaća 10% (od izlicitirane cijene) dodatne jamčevine.



Osoba koja izlicitira određeno vozilo dužna je u roku 3 dana uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.



Iz TRCZ-a napominju kako su vozila neispitana, moguće neispravna ili nekompletna, a prodaja vozila se vrši po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.



Popis svih automobila i drugih predmeta na dražbi možete naći ovdje, s time da su sve navedene početne cijene izražene su u kunama bez poreza. Kupac je dužan platiti 25% poreza na izlicitiranu cijenu za vozila koja imaju naznačen porez.