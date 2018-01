U Sloveniji isto vozilo košta čak 13.000 kuna manje nego u Hrvatskoj

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dok očekujemo nove službene tablice trošarina koje bi trebale sniziti cijene novih automobila u Hrvatskoj, zanimljivo je vidjeti koliko u Sloveniji stoje auti koji su u Hrvatskoj protekle godine bili najprodavaniji, piše Večernji list.

Novi su automobili jeftiniji u Sloveniji u odnosu na Hrvatsku prije svega zbog manje stope PDV-a koja kod susjeda iznosi 22% u odnosu na naših 25%, ali i zbog manje trošarine koja se u Sloveniji plaća samo prema ispustu CO2, a ne i prema vrijednosti vozila. Budući da je najavljeno da će i kod nas uskoro biti ukinuta “vrijednosna trošarina” za automobile do 150.000 kuna vrijednosti, očekuje se smanjenje razlike u cijeni auta u Sloveniji i Hrvatskoj.

U Sloveniji se trošarina, koja se tamo naziva “davek na motorna vozila” (DMV) plaća prema ispustu CO2 prema dvije tablice – za benzince i dizelaše. Tako se plaća 0,5% od osnovne cijene vozila za benzince koji ispuštaju od 0 do 110 g/km CO2 (za dizelaše u toj kategoriji 1%), za aute od 110 do 120 g/km 1 posto za benzince te 2 posto za dizelaše, od 120 do 130 g/km 1,5% za benzince a 3% za dizelaše... U Hrvatskoj se naš poseban porez na motorna vozila (PPMV) osim prema ekološkom kriteriju, dakle prema ispustu CO2, plaća i prema kriteriju vrijednosti vozila. Upravo će se prema tom kriteriju uskoro uvesti promjene u Hrvatskoj, pa se prema najavama, za automobile do 150.000 kuna neće plaćati trošarina prema vrijednosnom kriteriju, dok bi tablice prema ekološkom kriteriju trebale ostati iste.

Dakako, cijene vozila u jednoj i drugoj državi ovise i o marži odnosno zaradi prodavača, pa tako osnovna cijena za istovjetan automobil prije zaračunavanja PDV-a i trošarina ne mora u obje države biti ista. Tamo gdje opreme nisu identične, uzeli smo najsličnije pakete. Vidimo to kod primjera VW Golfa 1,6 TDI koji u Sloveniji stoji 21.263 eura (159.472 kuna), a u Hrvatskoj 162.860 kuna. Dakle, razlika u cijeni ta dva modela je manja nego razlika u davanjima u Hrvatskoj i Sloveniji, što znači da trgovac u Sloveniji na istom Golfu zarađuje više od trgovca u Hrvatskoj.

Cijeli članak pročitajte ovdje.