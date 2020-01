FOTO: U pucnjavi ubijene tri osobe

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Do pucnjave je došlo oko 15.35 sati, a prema prvim informacijama s terena počinitelj je muškarac obučen u crno, ima oružje i kreće se put Marjana.

"Molimo sve građane na tom području grada da se sklone s ulica i da ako uoče osobu odmah zovu policiju. Sve raspoložive policijske snage su na terenu i tragaju za počiniteljem", priopćila je policija.

Na licu mjesta ubijene su dvije osobe, a u 17.45 U splitskoj bolnici preminula je i treća osoba.

Prema neslužbenim informacijama medija u 17:25 Uhićen je osumnjičenik za ubojstvo. Informacije su jos uvijek neslužbene, a sumnjivac je navodno uhićen u svojoj kući, što policija još uvijek ne želi potvrditi.

Iako su neki portali objavili da je uhićen ubojica, policija to službeno nije potvrdila, a sva sila policije još je na terenu. Split je pun policije, na terenu su svi rodovi, od uniformiranih do onih u civilu, interventne do specijalne.

Pucnjava se dogodila na Šperunu gdje je ubijen prvi muškarac koji je bio na motoru. Nekoliko minuta kasnije ubojica je zapucao i na drugog mladića u Radmilovićevoj te potom i na trećeg.

Dvojica upucanih muškaraca su odmah umrli, a treći je umro na operacijskom stolu u splitskoj bolnici. Svjedoci pucnjave kažu kako se čula rafalna paljba, da je neslužbeno pucao splitski pomorac F.Z., a smrtno su nastradali J.M. i J.T. Kako se doznaje na terenu, navodno je F.Z. u osvetnički pohod krenuo zato što su mu, sada već nastradali mladići, maltretirali brata zbog čega je reagirao pucnjavom.