U posljednjoj minuti otišlo 7 nekretnina, tri idu po kunu

FOTO: GettyImages

Sedam nekretnina bivšeg Agrokomerca, no ne onog velikokladuškog kojim je svojedobno vedrio i oblačio Fikret Abdić, u BiH, nego onog u Iloku, koji je do rata bio jaka poljoprivredna organizacija što se isticala proizvodnjom hmelja u Hrvatskoj, ali i u Jugoslaviji, a koji je potom preimenovan u Agro-Ilok, odnosno današnje Vino Ilok d.d. u stečaju, u trećem krugu, i to praktički u zadnjoj minuti e-dražbe, prodano je za 1.891.000 kuna, objavio je Glas Slavonije. Ponovno su kupci čekali zadnje minute, pouzdavši se u - najbrži prst. Time je tih sedam nekretnina izbjeglo famozni, četvrti krug prodaje na e-dražbi, gdje imovina početno ide za jednu kunu. Prema riječima stečajnog upravitelja Tihomira Zeca, sedam nekretnina prodano je za 1,89 milijuna kuna, prosječno je izlicitirana cijena u visini od 27 posto od utvrđene vrijednosti.

Prodani su srušena kuća prekoputa stare uprave, u naravi kuća i dvor, površine 1.066 četvornih metara, za mnogima vrlo prihvatljivih 15.600 kuna, potom hala - zgrada broj 142, uredi i skladiste, ekonomsko dvorište u Ulici I. G. Kovačića, 630 kvadrata, a za 154.500 kuna, zatim mlin, pekara i ekonomsko dvorište, također u Kovačićevoj ulici, 1369 kvadrata, za 251.250 kuna. Prodana je i oranica pod Varadinom, ukupno gotovo 7000 kvadrata, za 11.400 kuna, te upravna zgrada - poslovna zgrada broj 14, tri pomoćne zgrade, dvorište i pašnjak, u Ulici Stjepana Radića, za 330.000 kuna. U trećem krugu, za četvrtinu utvrđene vrijednosti, otišla je i Vinarija Radoš - zgrada i ekonomsko dvorište, 11.200 kvadrata, za 900.000 kuna, što je i najskuplji dio u ovom krugu prodaje, te hmeljara - zgrada i dvorište, također u Kovačićevoj ulici, za 229.000 kuna.



- U trećem krugu nisu prodane tri nekretnine - stara uprava, logistika-hala u Kovačićevoj i Mladost Vulkan - u naravi kuća i dvorište. U četvrtom krugu idu po početnoj cijeni od jedne kune - kaže Tihomir Zec. Dražba, četvrti krug, već je otvorena. U ovom stečaju, pokrenutom 2016. godine, ima radnika, odnosno radničkih potraživanja, no među najvećim su vjerovnicima, uz državu, Ministarstvo financija - Poreznu upravu, i razlučni vjerovnici, banke, koji na osnovi razlučnih prava imaju pravo prvenstva u namirenju svojih tražbina. Zec kaže kako u ovom trenu još uvijek nema informaciju o kupcu odnosno kupcima.