U petak nastavak štrajka u školama u četiri županije, za idući tjedan zaprijetili širom akcijom

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na konferenciji Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama potvrđeno je u kojim se županijama štrajk odvija u petak, piše portal srednja.hr.

Uz to su predstavnici većinskih sindikata iznijeli plan štrajka za sljedeći tjedan – ako se Vlada i sindikati ne dogovore na sutrašnjem sastanku sutra ne dogovore, u ponedjeljak štrajkaju svi!

Štrajk u školama nastavlja i u petak, kada će se štrajkati u školama Brodsko-posavske, Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Požeško-slavonske županije, upravo su najavili iz Sindikata hrvatskih učitelja te Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Osim što su iznijeli podatak o tome gdje će se štrajkati sutra, na konferenciji za medije najavljen je i plan za novi, drugi ciklus cirkularnog štrajka koji započinje u ponedjeljak – ako se Vlada i sindikati ne govore na eventualnom sutrašnjem sastanku, u ponedjeljak štrajkaju sve županije!

Konferencija za medije sutra će se održati ispred Muzeja prekinutih veza u Zagrebu.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković jučer je u Hrvatskom saboru podnio godišnje izvješće o radu Vlade, a pritom se osvrnuo i na štrajk u školama. Rekao je da Vlada sljedeće godine namjerava povećati osnovicu plaće u svim javnim službama i to za 6,12%, i to u tri vala. No, prosvjetarski sindikati od svog štrajka ne odustaju jer od početka ističu kako se oni bore za povećanje koeficijenta složenosti poslova za prosječno 6,11%. Pojednostavljeno rečeno, koeficijent složenosti poslova množitelj je kojim se množi osnovica plaće, a za svako radno mjesto propisuje ga Vlada i to posebnom uredbom.

Povećanje koje premijer nudi obmana je javnosti, tvrde sindikalisti, jer povećanje osnovice i dalje ne rješava problem nesrazmjera u plaćama nastavnika i drugih zaposlenika javnog sektora koji imaju istu razinu stručne spreme, budući da koeficijent s kojime se osnovica množi ostaje nepromijenjen.

Napomenimo za kraj, ako Vlada i sindikati ne postignu dogovor štrajku se pridružuju i fakulteti.