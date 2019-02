Agrokor: U Peruškovom novom izvješću ni riječi o roll up kreditu

Povjerenik Agrokora Fabris Peruško najopsežnije je izvijestio o završnoj fazi pripreme implementacije nagodbe/Igor Šoban/PIXSELL

Kao i lani u ovo doba, u novom mjesečnom izvješću izvanredne uprave Agrokora izostavljen je sažetak poslovnih rezultata njegovih glavnih sastavnica u prosincu, a time i grube slike cijele godine.

U izvanrednoj upravi očito žele izbjeći stvaranje predodžbe o rezultatima na bazi privremenih podataka koji do konačnih izvješća obično dožive korekcije. Tako će se s cjelogodišnjom slikom pričekati do travnja, za kad je najavljena objava revidiranih izvješća za 2018. Dio menadžera iz redova Agrokorovih dobavljača reći će, doduše, kako su određeni otkloni brojčanih pokazatelja u konačnim izvješćima uobičajeni, ali to ne znači da privremena menadžerska izvješća u međuvremenu nemaju težinu i vrijednost, dapače.

1,35 mlrd. kuna ukupni troškovi izvanredne uprave od travnja 2017.

Ipak, "preskakanje prosinca" nije novost u pristupu izvještavanju o poslovanju i utoliko je znakovitije primijetiti da se u novom izvješću, za razliku od nekoliko prethodnih, praktično ni riječju ne spominju ni aktivnosti vezane uz već dugo ključno pitanje - refinanciranje više od milijardu eura vrijednog roll up aranžmana, tj. Ugovora o najstarijem kreditu.

Iz Agrokora su nedavno s tim u vezi poručili tek kako "privode kraju radnje za provedbu nagodbe i objavu datuma početka implementacije s kojim nova grupa počinje s radom, a nakon toga će taj kreditni ugovor biti refinanciran".

Tako je roll up prepušten kuloarskim raspravama o upitnicima nad tim aranžmanom. Među ostalim, u novije se vrijeme spekulira da je VTB prodao sav svoj udio u njemu, a u opticaju je i nekoliko verzija omjera neto duga i EBITDA-e Agrokora s kojim se ide u refinanciranje tog duga. U izvješću IU na čelu s Fabrisom Peruškom više je prostora zato posvećeno tijeku završne faze pripreme implementacije nagodbe. Uskoro slijedi javna objava datuma početka provedbe (on se mora obznaniti najmanje 15 i najviše 30 dana prije).

S njim završava prijenos gospodarske cjeline Agrokora na Novu Grupu tj. zadnju fazu transformacije Grupe po dogovoru vjerovnika, navodi se u izvješću. Suprotno nekim ranijim najavama, novo ime koncerna još nije poznato, ali je barem završen proces registracije novih imena budućih zrcalnih društava.

U znaku brojki u novom je izvješću samo dio koji koji se odnosi na troškove izvanredne uprave od travnja 2017. Ukupni su u tom razdoblju dosegnuli 1,35 milijardi kuna, od čega se na troškove savjetnika odnosi 767 milijuna kuna. U prosincu su pak operativni troškovi Agrokora d.d. 32,7 milijuna, od čega su savjetnički 21,6 milijuna.