U ovom slučaju možete dobiti kaznu i do 10.000 kuna

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

Ako ne prijavite berbu grožđa iz prethodne godine do 15. siječnja sljedeće godine, možete dobiti poziv s prekršajnog suda, gdje će vas saslušati sudac i eventualno vam odrediti kaznu, koja može iznositi i do 10.000 kuna. Naime, to se dogodilo na vrgoračkom području nekolicini poljoprivrednika.

Slobodna Dalmacija je došla do jedne takve prijave, odnosno optužnog prijedloga koji je podignut protiv poljoprivrednika u kojem stoji da "nije nadležnom regionalnom uredu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Splitu podnio izjavu o berbi za prethodnu godinu na propisanom obrascu, najkasnije do 15. 1. 2018. god., čime je ta osoba prekršila nekoliko odredbi, zakona, pravilnika…"

Detaljniji je o ovom pitanju bio Goran Franić, viši stručni savjetnik za poljoprivredu u Gradu Vrgorcu.

– Berbu za vlastite potrebe do 2000 kilograma grožđa, odnosno do 1000 litara vina, ne trebate prijavljivati. No, ako grožđe stavljate na tržište u prodaju, to morate prijaviti, država je tu malo "stegnula remen" jer se radi o alkoholnim pićima i želi pratiti njihov tok.