U Otoku dvostruka proizvodnja, a u Ogulinu novi pogon do 2020.

Vlasnik Pervanova je Darko Pervan, hrvatsko-švedski poduzetnik i izumitelja s oko 2000 komercijaliziranih patenata/Davor Javorović/PIXSELL

Potencijal postoji, novca ne manjka, a hoće li ga iskoristiti, znat će se 2021. ili 2022., kad se očekuje epilog novog bitnog koraka koji moguće vodi željenom osvajanju četvrtine udjela europskog tržištu drvnih podnih obloga.

Ono je trenutno u znaku 80 milijuna m2 godišnje proizvodnje vrijedne najmanje 4 milijarde eura, a tvrtka Pervanovo cilja na golemih 25 posto udjela u njemu.

Jović isplatio Nijemce

Dio je to istoimene grupacije koja je u Hrvatskoj investirala oko milijardu kuna u drvni, ali i nekretninski te turistički biznis, te ima oko 830 radnika. U vlasništvu je Darka Pervana, hrvatsko-švedskog poduzetnika i izumitelja s oko 2000 komercijaliziranih patenata. Sad se može pohvaliti i petom hrvatskom tvrtkom - preuzima Furnir Otok od osnivača i vlasnika Joza Jovića.

830 radnika zapošljava kompanija Pervanovo

Cijena je, kažu, poslovna tajna, a tvrtka će se ubuduće zvati Bjelin Otok. Jović u nju ulazi kao član Uprave, u funkciji savjetnika. Još traju završne aktivnosti na akviziciji, kao i registracija transakcije kojom je Jović, kao 50%-tni vlasnik Furnira najprije preuzeo ostatak od njemačkog investitora. Kako u sklopu Pervanovo grupe već posluje Bjelin, bivše Tehno drvo, s tvornicama u Bjelovaru i Ogulinu, a koji je član Hrvatskog drvnog klastera, s te strane, znakovito, dolaze pozitivne reakcije. Pozdravljaju nastavak konsolidacije sektora i jačanje konkurentnosti grane koja u izvozu sudjeluje s više od 10 posto. Za Furnir Otok, pak, jednu od najmodernijih tvornica furnira u Europi, s godišnjom proizvodnjom od oko 7,5 mil. m2, koja opskrbljuje većinom europske proizvođače namještaja, novi vlasnik ima velik plan.

Brzo kani podići kapacitete na 15 mil. m2, a do kraja 2019. i investirati u novu liniju vertikalnog noža što omogućuje kapacitet od 20 milijuna m2. Dodatne količine kane upotrijebiti u proizvodnji Woodura podova za koju je najvažnija sirovina - hrastov furnir. Taj proizvodni proces patentirala je i razvila njihova švedska sestrinska tvrtka Valinge Innovation AB. Akvizicijom kane osigurati dovoljno furnira za rastuću proizvodnju novih podnih obloga Woodura, i snabdijevati tvornice Woodure u Švedskoj i Hrvatskoj.

'Eco friendly'

Gradnja one u Ogulinu kreće krajem godine, a 2020. bit će u pogonu. Imperativ ove industrije, prema Pervanu, novi su proizvodni procesi i za okoliš prihvatljive tehnologije koje koriste manje količine hrasta. Akvizicijom Furnir Otoka osigurat će, poručuje, velike količine visokokvalitetnog furnira koje će biti dovoljne da se zamijeni oko 25% proizvodnje troslojnog parketa u Europi tzv. "zelenim eco-friendly" drvenim podovima. Uz to, strateški gledajući, nova 'demarkaciona linija' tiče se iskorištavanje hrvatskog hrasta za finalne proizvode, jer kako zaključuje Stjepan Vojinić, direktor svih aktivnosti Pervanovo grupe za Hrvatsku: "To je naše zlato".