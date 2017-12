U nedjelju se nakratko obustavlja tramvajski promet u užem gradskom središtu

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U periodu od 9.10 do 11.30 sati bit će obustavljen tramvajski promet središnjim gradskim trgom te će tramvajske linije koje uobičajeno prometuju preko Trga bana Josipa Jelačića prometovati obilazno preko Glavnog kolodvora i nastaviti dalje na svoje trase.



Autobusna linija 118 (Trg Mažuranića - Voltino) će u vremenu od 8 do 12.30 sati prometovati skraćeno i to na relaciji od Voltinog do Ulice Božidara Adžije. Autobusi će sa stajališta u zoni Adžijine i Magazinske ulice polaziti 5 minuta kasnije u odnosu na uobičajeni raspored, dok vremena polazaka autobusa iz Voltinog ostaju nepromijenjena.



Utrka ujedno onemogućuje prometovanje turističkog vlakića i Veselog božićnog tramvaja koji će zbog toga prve polaske s Trga bana Josipa Jelačića ostvariti u 12 sati te će dalje prometovati prema rasporedu.