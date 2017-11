U mjesec dana insolventnost pala za 330,6 milijuna kuna

Fina još nije objavila podatke o insolventnosti po djelatnostima/Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Finina informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata na dan 31. listopada 2017. pokazuje blago povećanje broja insolventnih poslovnih subjekata u odnosu na rujan.

Jedina je to iznimka od nastavka pozitivnih kretanja koja izražavaju značajno smanjenje u odnosu na kraj 2016. te smanjenje broja zaposlenih i iznosa prijavljenih nepodmirenih naloga za plaćanje i u odnosu na prethodni mjesec i u odnosu na kraj 2016. Promatramo li iznose prijavljenih nepodmirenih naloga za plaćanje prema trajanju blokade na dan 31. listopada u odnosu na 30. rujna vidljivo je povećanje u samo jednoj kategoriji (31-60 dana), a smanjenje u preostale četiri kategorije, navode iz HGK-a.

14,7 mlrd. kn prijavljeni nepodmireni nalozi subjekata na dan 31. 10.

Glavni ekonimist HGK-a Zvonimir Savić ističe da je iznos prijavljenih nepodmirenih naloga poslovnih subjekata manji za 330,6 milijuna kuna u odnosu na stanje krajem rujna, a čak 3,1 milijardu kuna u odnosu na kraj 2016. "Broj zaposlenih kod insolventnih poslovnih subjekata smanjen je za 533 u odnosu na stanje krajem rujna, a čak 3079 u odnosu na kraj prethodne godine. Jedino je broj insolventnih poslovnih subjekata porastao za 65 ili 0,2% u odnosu na stanje krajem rujna, ali je zato smanjen za 4654 ili 15,2% u odnosu na kraj prethodne godine", kaže Savić.

Kako su ostale kategorije u smanjenju, otvara se pitanje je li pad koji je 'zapeo' u listopadu vezan uz situaciju u Agrokoru. No, prema Saviću to je još teško reći jer "Fina još nije objavila podatke o insolventnosti po djelatnostima koje bi to mogle eventualno naznačiti". "Dakle, možemo reći da su kretanja vezano uz insolventnost poslovnih subjekata, uz ovu neznatnu iznimku, i u listopadu bila pozitivna", izričit je Savić. Nepodmirene obveze poslovnih subjekata na 31. listopada iznosile su 14,7 milijardi kn, za 2,2% manje nego krajem rujna 2017. kad su bile 15,1 milijardi.

Kod pravnih osoba smanjenje je iznosilo 323,9 mil. kn ili 3,5%, a kod fizičkih osoba 6,7 mil. kn ili 0,1%. Istodobno je blago povećan broj blokiranih poslovnih subjekata s 26.171 na 26.236 odnosno za 65 ili 0,2%. Broj blokiranih pravnih osoba povećan je za 68 ili 0,7%, a fizičkih osoba smanjen za 3. Broj zaposlenih u tim subjektima smanjen je s 19.679 na 19.146 odnosno za 533 ili 2,7%, od čega je kod pravnih osoba došlo do smanjenja za 305 ili 2,7%, a kod fizičkih osoba za 228 zaposlenih ili 2,8%.