U konkurenciji 80 zemalja: Outlet Žabac osvojio respektabilno drugo mjesto za inovacije u prodaji

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trgovina sa sniženim cijenama hrane Žabac osvojila je drugo mjesto za nove koncepte u maloprodaji za 2017. godinu u natječaju globalne kompanije Euromonitor, u konkurenciji natjecatelja iz 80 zemalja.

Žabac je priznanje dobio u kategoriji trgovine mješovitom robom, pretežito hranom, pri čemu je prvo mjesto osvojio koncept Tao Cafe u vlasništvu kineskog diva za internetsku trgovinu Alibabe, dok je na trećem maloprodajni lanac Foodary, u vlasništvu australske naftne kompanije Caltex.

Poslovni model trgovine Žabac se sastoji u tome da od hrvatskih prehrambenih kompanija otkupljuje artikle kojima ubrzo istječe rok trajanja, prekomjerne zalihe robe te hranu koja je u potpunosti zdravstveni ispravna, no ima određeno oštećenje, to jest "lom", u proizvodnji, odnosno pri pakiranju. Cijene tih proizvoda u Žapčevim dućanima su 50 do 90 posto niže od prosječnih.

Žabac posluje od kraja 2016. godine i u Zagrebu ima dva prodajna mjesta, a vlasnik Mario Žamboki je u razgovoru za Hinu najavio otvaranje trećega.

Kaže da u kupnju najčešće dolaze studenti, umirovljenici i mlađe obitelji s više djece.

Prema njegovim riječima, dobit trgovina je u protekloj godini iznosila oko 250 tisuća kuna. Sretan je zbog dobivenog priznanja, posebice što su se u konkurenciji našli globalni divovi poput Alibabe.

Euromonitor u obrazloženju napominje da većina trgovačkih centara u Hrvatskoj ima posebnu policu za hranu kojoj istječe rok trajanja, dok je Žabac prvi koji je otvorio posebnu trgovinu takvim proizvodima. Navode da je pritom uspio pobuditi interes kod pripadnika raznih društvenih skupina, ne samo onih sa skromnijim kućnim budžetima, a koncept bi istovremeno trebao doprinijeti smanjenju bacanja hrane.

Prvoplasirani Tao Cafe u svojim samoposlužnim objektima omogućuje digitalnu i bezgotovinsku kupnju hrane i pića, između ostalog uz pomoć pametnih telefona i sustava za prepoznavanje lica, dok prodajni objekti Foodary, koji se nalaze na benzinskim crpkama, osim prodaje svježe hrane i narudžbe putem aplikacije, nude razne usluge potrebne vozačima u pokretu, kao što je pranje rublja.

Euromonitor International je globalna kompanija za istraživanje tržišta, a pruža strateško savjetovanje industrijama, kompanijama, gospodarstvima i potrošačima širom svijeta. Ima klijente u više od 100 zemalja.