U igri je više novca, ali vodit će se bitka za svaki bod

Svi projekti koji su već pripremljeni moraju se izmijeniti da udovolje novim uvjetima, Foto: Igor Šoban/Pixsell

S početkom zaprimanja 21. studenog i krajnjim rokom za prijavu projekta 21. prosinca u 11 sati, Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv ‘Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)’, i to u modalitetu privremenog poziva. Otklonjeni su brojni nedostaci poništenog poziva poznatog kao ‘najbrži prst’, kaže direktor i vlasnik konzultanstke tvrtke Meta partner Alen Rubčić pa to znači da će se svi projekti ocjenjivati prema ostvarenim bodovima - bez obzira na vrijeme predaje prijave, a bespovratna sredstva dodijeliti onima koji ostvare najviše bodova, do iskorištenja ukupne alokacije Poziva povećane na 200 milijuna kuna. Ipak, Rubčićeva analiza otkriva da postupak dodjele i kriteriji nose nove rizike, koji nisu bili poznati prilikom prvog poziva na osnovu kojeg su se poduzetnici i konzultanti odlučivali hoće li ulagati novac i vrijeme u pripremu prijave ili ne.

“Svi projekti koji su pripremljeni na prvi poništeni poziv moraju se ponovno pripremiti i izmijeniti u skladu s novim kriterijima. Razlog? Projekti koji su bez problema udovoljavali sve kriterije sad su pod upitnikom, jer im je ‘izbijen’ poneki bod novim postupkom dodjele novca. To iziskuje dodatno ulaganje i opterećenje poduzetnika i konzultanata”, navodi Rubčić. Za očekivati je još veću navalu prijava nego u kolovozu pa je po njemu važan doslovno svaki bod, usprkos povećanju alokacije. Činjenica da projekt udovoljava svim kriterijima, minimalnim bodovnim pragovima i da je pripremljen na vrijeme više ne jamči visoku izvjesnost dobivanja bespovratnih sredstava. Izmijenjeni su i kriteriji koji donose bodove pa ono planirano za prvi poziv više ne vrijedi, kaže, npr. da je za “prijavu u kolovozu bilo dovoljno da se otvori 1 novo radno mjesto i da se planira minimalni rast prihoda od prodaje 2 godine nakon završetka projekta, a da se po tim kriterijima ostvare bodovi za sve prijavitelje bez obzira na njihovu veličinu”. U novom pozivu srednje velika poduzeća trebaju otvoriti barem 2 nova radna mjesta da bi ostvarila bodove, dok se povećanje prihoda od prodaje boduje u odnosu na traženi iznos novca.

“Nominalno su ovi kriteriji pravedniji i efikasniji, ali to pored činjenice da je riječ o modalitetu privremenog poziva dodatno postavlja ‘igru’ na potpuno drugačije osnove”, zaključuje Rubčić. Intenzitet potpore inače više ne ovisi o veličini poduzetnika, već o sjedištu prijavitelja - prema tome kojoj skupini indeksa razvijenosti pripada jedinica lokalne samouprave u kojoj poduzetnik ima registrirano sjedište, i to: do 80% u I. i II. skupini JLS, do 75% u III. i IV, do 70% u V. i VI. Te do 65% u VII. i VIII. skupini JLS-a prema indeksu razvijenosti bespovratnih sredstava.