"U Hrvatskoj se kontinuirano radi na poboljšanju radnih uvjeta radnika"

Radnici starije dobi čine sve veći udio u ukupnoj radnoj snazi, kako u Europi, tako i u Hrvatskoj. Dob za odlazak u mirovinu sve je viša, a prosječna starost radnika je u porastu. Budući je radni vijek dulji, upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu za sve stariju radnu snagu postalo je prioritet. Ova je tema u fokusu Europskog tjedna zaštite na radu koji je započeo danas, a u Hrvatskoj se, kao i u drugim zemljama Europske unije, obilježava kroz kampanju „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“, koju Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi pod pokroviteljstvom Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA).

Stopa zaposlenosti u EU-28 za osobe u dobi od 55 do 64 godine povećala se s 40 % 2003. godine na 50 % 2013. godine. Procjenjuje se da će radnici u dobi od 55 do 64 godine činiti 30 posto radne snage do 2030. godine u mnogim europskim zemljama, što predstavlja veliku demografsku promjenu, a uzmemo li u obzir da se Hrvatska svrstava među demografski najstarije zemlje u svijetu, ova tema za njezine poslodavce i radnike postaje tim važnija.

Tome u prilog idu i rezultati izvješća „Sigurniji i zdraviji rad za svaku dob” kojeg je EU-OSHA naručila od Europskog parlamenta s ciljem unaprjeđenja zdravlja i sigurnosti starijih osoba na radu. U izvješću objavljenom 2016., koje uključuje usporedne podatke članica s EU prosjekom, predviđa se daljnje starenje hrvatskog stanovništva te da će 2060. na svaku osobu od 65 godina života, umjesto dosadašnjih tri, dolaziti samo dvije radno aktivne osobe. Stopa zaposlenosti osoba od 55 do 64 godine u 2013. bila je znatno niža od prosjeka EU-a, 38,5 % u usporedbi s 50 % u EU-u, a očekivano trajanje života i procijenjene „zdrave godine života” u dobi od 65 godina bili su također niži u Hrvatskoj nego u EU-u 2011. Uz to, niži je bio i udio onih koji su smatrali da će moći obavljati svoj trenutačan posao i u dobi od 60 godina, 58 % u Hrvatskoj u odnosu na 71 % u EU-u.

Ove demografske promjene nose niz potencijalnih izazova poput opće nestašice radne snage i kvalificiranih radnika, rizik od smanjene produktivnosti i izostajanja s posla, veći rizik od nesreća na radnome mjestu, kroničnih zdravstvenih problema, društvene isključenosti te ranijeg izlaska s tržišta rada. U adresiranju izazova važnu ulogu ima dobro upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu, radi čega se provodi dvogodišnja europska kampanja „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“. Glavna je poruka kampanje usmjerena na promicanje održivog rada i zdravog starenja od samog početka radnog vijeka, uz procjenu rizika kao temelj sprječavanja nezgoda i bolesti na radnom mjestu, u kombinaciji s rehabilitacijom, sustavom povratka na posao i cjeloživotnim učenjem.

O ovim važnim pitanjima potrebno je podići svijest, stoga će se na temu „Zaštite na radu za sve uzraste“ raspravljati i na središnjem događanju kojim Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obilježava Europski tjedan zaštite na radu. Cjelodnevni stručni skup kojega organizira Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA), 27. listopada u zagrebačkom Branimir centru bavit će se, između ostaloga, novim oblicima zapošljavanja na tržištu rada, holističkim pristupom u zaštiti zdravlja radnika, edukacijom u funkciji zaštite zdravlja na radu te načinima za produljenje radnog vijeka.

„U Republici Hrvatskoj se kontinuirano radi na poboljšanju radnih uvjeta radnika u njihovom cijelom radnom vijeku, s ciljem stvaranja zdravih i zadovoljnih radnika. Zdravi i zadovoljni radnici su produktivni, a to je osnovni preduvjet uspjeha svake radne organizacije. Zbog tendencija produljenja radnog vijeka radnika moramo dodatno raditi na prilagođavanju mjesta rada tim radnicima, uvažavajući njihovo stanje i osigurati im siguran rad. To zahtijeva uključivanje šire društvene zajednice i svih sudionika u radu. Radno iskustvo starijih radnika povezati s energijom i novim tehnologijama mladih radnika sinergija je koja garantira uspjeh“ – rekao je Zdravko Muratti iz Službe za zaštitu na radu u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Kao jedan od alata koji će biti predstavljen na stručnome skupu, a koji može pomoći u osiguravanju sigurnijih i zdravijih radnih mjesta, je e-vodič o upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu za radnike starije životne dobi, pripremljen u sklopu kampanje. E-vodič prilagođen je različitim ciljnim skupinama - poslodavcima, radnicima, voditeljima ljudskih potencijala i stručnjacima zaštite na radu te sadrži informacije i praktične primjere koji mogu pomoći pri suočavanju s rizicima i izazovima u starenju radne snage, kao i pri podizanju svijesti i znanja o ovoj tematici. Ovaj besplatan i interaktivan vodič dostupan je na sljedećoj poveznici.