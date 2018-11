U Hrvatskoj novo pojeftinjenje goriva

Foto: Žarko Bašić / Pixsell

Od danas su na benzinskim pumpama nove cijene goriva.

Tako se Eurosuper 95 prodaje u rasponu od 9,93 do 10,27 kuna po litri. Jučer su te cijene bile u rasponu od 10,06 do 10,14 kuna.



Cijena Eurodizela kreće se od 10,09 do 10,35 kuna po litri ovisno o benzinskoj postaji i tipu nafte. Jeftiniji je za tri lipe.

Prema portalu Cijenegoriva.info, cijene autoplina su u rasponu od 4.30 kuna po litri do 4.60. Pojefitnjenje je to za osam lipa u odnosu na jučerašnje cijene.