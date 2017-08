U hotelima nema slobodnih krevata do kraja rujna

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Zbog očekivane velike smjene gostiju velike gužve su u cestovnom i trajektnom prometu, nema slobodnih postelja u hotelima, a za privatni smještaj ipak se preporuča prethodna rezervacija do konca idućega tjedna.

U makarskom turističkom uredu gdje je sedmomjesečni učinak bio oko 17 posto bolji u dolascima i noćenjima nego godinu dana ranije najavljuju vrlo dobar nastavak ljeta.

Hoteli Makarska posluju bez slobodnih postelja, sve do potkraj rujna zaustavili su booking, a za Meteor su rezervacije vrlo dobre i za listopad, rekao je direktor te hotelske kuće Joško Lelas.



U Baškoj Vodi gdje se odmara gotovo 12.000 gostiju, a do konca rujna bilježi 580.000 noćenja ili 11 posto više nego lani, također se do kraja idućega tjedna preporuča rezervacija smještaja, dok u hotelima postelje su popunjene sve do potkraj rujna.

S neskrivenim optimizmom o nastavku turističkog ljeta kazuju i u Brelima gdje je do konca srpnja ostvareno više od 280.000 noćenja, a čelni ljudi turističke zajednice u Tučepima, Podgori i Gradcu potvrđuju također kako ovo ljeto protječe s rekordnim brojem turističkih dolazaka i noćenja.

Inače, zbog očekivano velike ljetne smjene gostiju promet je znatno pojačan na državnoj cesti D8 gdje se vozi u dugim isprekidanim kolonama s čestim zastojima, a na prilazima Makarskoj gdje je kolona vozila iz pravca Splita duža od pet kilometara stvaraju se također kolone vozila pa promet regulira policija.

Na putnim pravcima Makarska - Vrgorac kao i brzoj cesti od Baškog Polja do tunela Sveti Ilija znatno je pojačan promet u oba smjera.



Na naplatnim kučicama kod Zagvozda rade samo dva izlaza s autoceste kako bi se smanjile gužve prema tunelu Sveti Ilija, a kolona vozila duga je oko 1,5 kilometara. Na naplatnim kućicama tunela Sveti Ilija prema moru kolona vozila duža je od jednog kilometra, a promet vozila kroz tunel se povremeno prekida i regulira kako bi se izbjegle kolone vozila u stajanju u tunelu.

Na Makarskom autobusnom kolodvoru gdje dnevno stiže više od stotinu autobusnih linija iz naše zemlje te BiH i Srbije, autobusi dolaze i odlaze popunjeni, a slobodnih mjesta ima jedino do Splita i Dubrovnika.



Inače, u ljetovalištima na Makarskoj rivijeri, prema informacijama iz hotelskih kuća i turističkih ureda, ljetovanje će, nakon smjene gostiju ovoga vikenda, nastaviti oko 65.000 gostiju, a brojniji odlazak od dolaska turista očekuje se krajem idućega tjedna.