Foto: Patrik Macek / Pixsell

Hrvatski sabor u petak je izmijenio Zakon o sigurnosti prometa na cestama koje donose znatno povećanje novčanih kazni za najteže prometne prekršaje.

Za osam najtežih prekršaja novčane kazne se povećavaju sa sadašnjih 5.000 do 15.000 kuna na 10.000 do 20.000 kuna. Odnosi se to na vožnju u suprotnom smjeru na autocesti ili brzoj cesti, prekoračenje brzine u naseljenom mjestu za više od 50 kilometara, namjeran prolazak kroz crveno svjetlo, odbijanje testiranja na alkohol ili droge, vožnju pod utjecajem droga ili alkohola, vožnju prije stjecanja prava te za vrijeme dok je vozačka dozvola privremeno oduzeta ili ukinuta.

Ponavljanjem prekršaja do oduzimanja vozila

U slučaju kad vozač drugi put unutar tri godine ponovi neki od tih prekršaja predviđa se oduzeti mu vozačku dozvolu na najmanje šest mjeseci, a za treći i svaki sljedeći put na najmanje godinu dana.

Osim toga, s 500 kuna na tisuću planira se povećati i kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisan prijevoz djece, dok će se korištenje mobitela u vožnji kažnjavati s 1000 kuna.

Premda je predložena prvotna kazna bila 1500 kuna, troje HDZ-ovih zastupnika predložilo je smanjivanje kazne za korištenje mobitela na 1000 kuna s obzirom na težinu tog prekršaja, standard hrvatskih građana i kazne u drugim članicama EU, što je Vlada prihvatila.

Izmjene zakona predviđaju i privremeno oduzimanje vozila vozačima koji uporno ponavljaju najteže prekršaje. Vozilo će se privremeno, do sudske odluke, oduzeti vozaču koji je najmanje već dva puta pravomoćno kažnjen te ponovo počini neki od najtežih prekršaja.

U državnoj službi zapošljavanja na određeno

Sabor je većinom glasova izmijenio i Zakon o državnim službenicima kojim se u državnoj službi omogućava zapošljavanje na određeno zbog povećanog opsega poslova radi izvršenja preuzetih međunarodnih obveza, uključujući i obveze vezane uz hrvatsko predsjedanje Vijećem EU ili obveza iz posebnih programa Vlade, ali samo do izvršenja tih obveza.

Taj zakon zajedno sa Zakonom o plaćama državnih službenika i namještenika, čini paket normativnih rješenja za revidiranje sustava plaća, sukladno Nacionalnom programu reformi.

Zakonom se umjesto sadašnjih pomoćnika ministara, koji su državni dužnosnici, uvode radna mjesta ravnatelja i glavnog inspektora koji bi upravljali upravnom organizacijom u sastavu ministarstva, čime se depolitiziraju ta radna mjesta i omogućava njihova dostupnost pod jednakim uvjetima svim hrvatskim građanima.

Izmjenama se redefinira i državni stručni ispit u državni ispit, kao i propisuje obveza polaganje državnog ispita za dvije razine, srednjoškolskoj i višoj. Novi državni ispit trajat će dva sata za kandidate sa srednjom i tri sata za kandidate viših stupnjeva obrazovanja. Uvodi se i novi način polaganja državnog ispita elektroničkim putem na regionalnoj razini.

Nagrada za informaciju o mjestima masovnih ili pojedinačnih grobnica

Jednoglasno je izglasan Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, jedinstveni zakon koji će na jednom višem stupnju zaštititi temeljna prava nestalih i njihovih obitelji te pridonijeti očuvanju njihova dostojanstva.

U zakon je ugrađen vladin amandman prema kojem će za dostavljanje informacija o mjestima masovnih ili pojedinačnih grobnica koje dovedu do rješavanja slučajeva nestalih, fizička osoba nagradit će se prema pravilniku kojeg će donijeti ministar hrvatskih branitelja.

Ako se tim zakonom riješi ijedan slučaj nestale osobe bit ćemo sretni, istaknuo je zastupnik Mosta Miro Bulj negodujući međutim što se u zakonu ni jednom riječju ne spominje velikosrpska agresija "pa ispada kao da je Domovinski rat uzrok nestalima a ne velikosrpska agresija".

Cijeli tekst zakona usklađen s Ustavom i Deklaracijom o Domovinskom ratu pa nemojmo politizirati oko ovog osjetljivog pitanja, pozvao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

"Nećemo politizirati ovu osjetljivu temu jer smo bolji od vas, nećemo raditi šator, nećemo sprečavati državi vrh da uđe u kolonu u Vukovaru, nećemo raditi sve ono što ste vi radili kada ste politizirali ovu temu" , odgovorio je Arsen Bauk (SDP).

Iz poštovanja prema žrtvama i članovi njihovih obitelji moli vas da ne otvaramo daljnju raspravu, apelirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Približavanje uvođenju eura

Zastupnici su izglasali i dopune Zakona o kreditnim institucijama kojima se osiguravaju uvjeti za sklapanje bliske suradnje Hrvatske narodne banke (HNB) s Europskom središnjom bankom (ECB) u cilju približavanja uvođenju eura kao sredstva plaćanja u Hrvatskoj. Dopunjenim zakonodavnim okvirom osigurat će se da HNB poštuje smjernice ili zahtjeve ECB-a te da pruža sve informacije o kreditnim institucijama sa sjedištem u Hrvatskoj koje ECB može zatražiti za provođenje sveobuhvatne procjene kreditnih institucija.

Sabor je također potvrdio slanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciju potpore miru "Sea Guardian" u Sredozemlju, u NATO misiji u Iraku, kao i u aktivnostima ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi i operaciji koalicijskih snaga "Inherent Resolve".

Upućivanje zakona u drugo čitanje koji uređuje kada Vlada uredbama može urediti pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora zastupnici oporbe iskoristili su da problematiziraju činjenicu da Vlada ne odgovora na njihova pitanja.