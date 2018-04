"U Brodotrogiru ima "neradnika", što umanjuje njegovu tržišnu sposobnost"

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Vlasnik Brodotrogira Danko Končar opovrgnuo je u petak na tematskoj sjednici trogirskog Gradskog vijeća mogućnost gašenja Brodotrogira te poručio kako će se zajedničkim aktivnostima sa sindikatima i radnicima tražiti rješenja za prevladavanje poteškoća u trogirskom škveru.

"Nema šanse da se ugasi Brodotrogir jer je područje na kojem se nalazi predviđeno kao industrijska zona namijenjena za proizvodnju, a da bi se promijenila djelatnost treba promijeniti prostorni plan za što je potrebno deset godina", rekao je Končar, iznoseći i podatak da je u Brodotrogir investirao 1,4 milijarde kuna, što je bilo predviđeno ugovorom o privatizaciji tog brodogradilišta, potpisanog prije pet godina.

Tematskoj sjednici trogirskog Gradskog vijeća posvećenoj stanju u Brodotrogiru sudjelovali su i Končar, čija je tvrtka Kermas Energija prije pet godina postala većinski vlasnik trogirskog brodogradilišta, te predstavnici sindikata i radnika koji su upozorili da bi da je stanje u škveru teško te da se najavljuje mogućnost otkaza za više od 300 radnika.

"Imamo problema u Brodotrogiru koje ćemo morati rješavati zajedno sa radnicima. Dogovorili smo se da sjednemo zajedno i pročešljamo svaki problem pojedinačno", rekao je Končar novinarima po završetku sjednice.

Na samoj sjednici Gradskog vijeća uz ostalo je rekao kako među radnicima Brodotrogira ima "neradnika", što umanjuje njihovu i tržišnu sposobnost trogirskog škvera.

Sindikalni i predstavnici radnika Brodotrogira istaknuli su kako je Končar, postavši prije pet godina vlasnik Brodotrogira, spasio to brodogradilište od stečaja, ali su kritizirali i njega i upravu tvrtke da u proteklih pet godina restrukturiranje Brodotrogira nije obavljeno po planu. Uslijedi će otkazi radnicima a to bi moglo ugroziti opstanak Brodotrogira i dovesti do njegova gašenja, poručili su.

"Radnici su u panici zbog neizvjesnosti svoje egzistencije i plaća. Iz Uprave Brodotrogira nam je najavljeno kako će 350 radnika uskoro biti otpušteno, ali nakon otpuštanja toliko radnika sumnjamo u opstanak sustava", rekao je povjerenik Nezavisnog sindikata u Brodotrogiru Đani Lučin.

Istodobno s održavanjem tematske sjednice trogirskog Gradskog vijeća posvećene stanju u Brodotrogiru, sindikalni su aktivisti iz škvera ispred zgrade gdje je održana sjednica i na još nekoliko mjesta u Trogiru organizirali prikupljanje peticije "Za spas Brodotrogira."

"Ovom peticijom, koju je već potpisalo oko tisuću građana, želimo upozoriti na teško stanje u Brodotrogiru jer su nam plaće smanjene, a prijeti i otpuštanje više od 300 radnika", rekla je Ljiljana Geić iz Brodotrogirove podružnice Sindikata metalaca Hrvatske.

Dodala je kako će se potpisivanje peticije nastaviti i sutra.

Danko Končar je na novinarski upit hoće li biti opuštanja više od 300 radnika u Brodotrogiru odgovorio kako je u zadnjih mjesec dana iz brodogradilišta otišlo 14 radnika s otpremninama, ali se to, po njegovim riječima, ne možemo nazvati otkazom.

Što se tiče otpuštanja više od 300 radnika, rekao je kako "o tomu trebamo sjesti i dogovoriti se da zajedničkim razumijevanje dođemo do rješenja koje će biti najefikasnije za škver".

Odgovarajući na brojna novinarska pitanja, Končar je u jednom trenutku rekao kako on "nije vlasnik Brodotrogira" na što je uslijedila novinarska opaska kako je to njegova tvrtka Kermes Energija d.o.o.

"Ja kao Danko Končar nisam vlasnik Kermes Energije, ili to više nisam - možda sam u nekom času bio", uzvratio je Končar.

U raspravi na tematskoj sjednici trogirskog Gradskog vijeća uz ostalo je rekao kako se spreman "ustupiti vlasništvo" Brodotrogira, ako je netko zainteresiran za to.

"Nudim vlasništvo Brodotrogira bilo komu tko je zainteresiran da se uhvati u koštac sa situacijom u poduzeću jer to vlasništvo ne znači ništa", rekao je.

Na novinarski upit da pojasni te svoje riječi te je li to najava njegovog povlačenja iz Brodotrogira, Končar je rekao kako on nije "pupčanom vrpcom" vezan za Brodotrogir. "Ponudio sam vlasništvo iz jednostavnog razloga što nisam pupčanom vrpcom vezan, nisam rođen da budem vlasnik Brodotrogira", kazao je.

Inače, u travnju 2013. godine tadašnji ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak i direktor tvrtke Kermes Energija d.o.o. Danko Končar su u Trogiru potpisali ugovor o prijenosu dionica Brodotrogira d.d. po kojem ta tvrtka postaje vlasnik trogirskog brodogradilišta.

Kako je danas istaknuo pomoćnik ministrice gospodarstva Zvonimir Novak, Brodotrogir je u proteklih pet godina, otkako je privatiziran, ispunio sve svoje obveze iz ugovora o privatizaciji.

"Država je do 1. srpnja 2015. godine, u skladu sa smjernicama Europske komisije, uplatila Brodotrogiru 380 milijuna kuna potpore i nakon toga država više nije uplatila ni kune i prema smjernicama i pravilima Europske komisije država više ne može davati subvencije u sljedećih deset godina", rekao je Novak.

Podsjetio je i da je koncesija Brodotrogiru izdana za brodograđevnu djelatnost i marinu i ta se djelatnost ne može promijeniti bez promjene prostornog plana.

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić odbacio je mogućnost promjene prostornog plana na području na kojem Brodotrogir jer Trogirani žele zadržati brodograđevnu djelatnost.

"Brodotrogir je najvažnija gospodarska grana u Trogiru koja puni jednu trećinu gradskog proračunana", rekao je Bilić.

Predsjednik Sindikata metalaca Hrvatske Vedran Dragičević vjeruje u opstanak hrvatske brodogradnje. "Nadam se da će Europska komisija uvesti subvencije za brodogradnju kako bi se obranila od konkurencije kineske i japanske brodogradnje", rekao je Dragičević.