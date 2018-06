FOTO: U Brodosplitu porinut brod za krstarenja polarnim područjima, prvi na svijetu u toj klasi

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U Brodograđevnoj industriji Split u subotu je porinut u more brod za krstarenja polarnim područjima koji se gradi za krajnjeg kupca, nizozemsku tvrtku Oceanwide Expeditions, a predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak istaknuo je da je brod simbol restrukturiranja Brodosplita i iskorak u organizacijskom i tehnološkom pogledu.

Brod za krstarenja polarnim područjima bit će prvi na svijetu izgrađen u klasi “LR PC6”, koji će ispuniti posljednje zahtjeve Lloyd Registra za plovila “Polar Class 6”, priopćeno je iz Brodosplita.

Dugačak je 107,6 metara, širok 17,6 metara, a brzinu od 15 čvorova osiguravat će dva glavna motora ukupne snage 4260 kW.

Moći će ugostiti 196 putnika smještenih u 85 kabina, o kojima će se brinuti 70 članova posade. Svojim će putnicima ponuditi visoki hotelski standard kao i razne kategorije kabina, od prostranih apartmana do dvosobnih i četverosobnih kabina, gdje će im se s višestruko osiguranim sustavima koji ih opslužuju omogućiti siguran i ugodan boravak.

Dizajn i sva tehnička rješenja djelo su Brodosplitovih projektanata koji i ovim poslom potvrđuju svoju ključnu ulogu u pozicioniranju Brodosplita visoko na listi tehničkih kompetencija i graditeljske konkurentnosti.

"Ovaj brod simbol je restrukturiranja Brodosplita i iskorak u organizacijskom i tehnološkom pogledu, jer se gradi s novim softverom, alatima i tehnologijom, posebno u dijelu opremanja, gdje je gotovo 80-85% broda već opremljeno prilikom gradnje na navozu, a što rezultira boljom kvalitetom izrade, kraćim rokovima i nižom cijenom izgradnje", rekao je Tomislav Debeljak, predsjednik Uprave Brodosplita.

Istaknuo je da će ovaj brod po mnogo čemu biti poseban i prepoznat kao trajna vrijednost za splitski Škver i hrvatsku brodogradnju.

Brod se gradi prema novom modelu financiranja, za vlastitu flotu i u dugoročni najam. Partner ga može otkupiti i prvi dan nakon primopredaje, dakle u svakom trenutku, a u obvezi je nakon 10 godina.

"Vrlo sam zadovoljan kvalitetom broda, koji je već prilično opremljen, s ugrađenim pogonom i brojnom opremom za smještaj putnika i posade. Naš tim ima odličnu suradnju s brodogradilištem, a brod će prve putnike za polarna područja primiti u lipnju iduće godine", rekao je Wijnand van Gessel, vlasnik tvrtke Oceanwide Expeditions.

Porinuću su nazočili brojni predstavnici naručitelja, partneri u gradnji i financiranju, a kuma broda - Novogradnje 484, Marija Strikić iz Udruge Sindrom Down Split zaželjela je putnicima i posadi mirno more, presjekla konop sa šampanjcem i simbolično “porinula” brod u more.