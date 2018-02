U 20 godina poslovanja izveli su više od 125.000 operacija

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Proslava će biti upriličena u večernjim satima u Zagrebu uz više od 500 uzvanika iz svijeta biznisa, politike, sporta i kulture, te brojnih prijatelja Svjetlosti.

Kao prva privatna sveučilišna klinika u Hrvatskoj je aktivna sa svojim centrima u Zagrebu i Splitu, a zauzima oko 60% domaćeg tržišta. Ove dvije klinike s onima u BiH (Sarajevo i Banja Luka) u protekloj godini zabilježile su oko deset milijuna eura prometa. S poslovanjem u regiji prisutni su i u Budvi i u Novom Sadu, no u najavi je novo širenje s centrima koje Gabrić planira otvoriti u Prištini i Skoplju.

Sustav zapošljava oko 175 ljudi. U godinu dana rada obavi se 4800 operacija laserskog skidanja dioptrije, 2500 operacija mrena, 400 vitrektomija, 100 transplantacija te 80 operacija strabizma. Posljednje tri godine Gabrićeva je klinika osvojila tri svjetski prestižne nagrade u struci – Best Live Surgery Award, poznatu po svojem prestižu kao „oftalmološki Oscar“ (2015.), europsko priznanje Quality Choice Prize (2016.) te Best Regional Hospital (2016.)

Navedenu svečanost će prema najavama svojim prigodnim obraćanjem uveličati predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, ministar zdravstva Milan Kujundžić, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, predsjednik Hrvatske liječničke komore Trpimir Goluža te dekan riječkog Medicinskog fakulteta Tomislav Rukavina. Među brojnim visokim uzvanicima koji su potvrdili svoj dolazak su i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i član Predsjedništva BiH Dragan Čović, navodi se u priopćenju.

Prva operacija laserskog skidanja dioptrije u Klinici Svjetlost izvedena je 1998. Godine 2005. u njoj su prvi put u Hrvatskoj ugrađene multifokalne leće koje pacijentima omogućuju dobar vid na svim udaljenostima bez potrebe nošenja naočala. A prateći svjetske trendove 2010. uveli su prvi Femtosecond laser koji je omogućio provođenje laserskog skidanja dioptrije prema kriterijima koje je postavila američka NASA za svoje astronaute. U isto vrijeme Poliklinika Svjetlost postaje Specijalna bolnica i Klinika za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.