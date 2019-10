Turska će budžet za promociju turizma povećati deset puta

Hrvatska već sada zarađuje u prosjeku 86 dolara dnevno po turistu/Grgo Jelavić/PIXSELL

Turska do 2023. godine planira privući preko 75 milijuna turista godišnje te ostvariti 65 milijardi dolara prihoda od turizma.

Uz rad na podizanju kvalitete i održivosti, to kani postići značajnim povećanjem ulaganja u promociju, za više od deset puta nego lani. To su novi ciljevi revidirane Turističke strategije za 2023.koju je Turska objavila 2007. godine, u kojoj se predviđao doseg od 50 milijuna turista i 50 milijardi dolara prihoda. Ciljevi su ambiciozni s obzirom da je lani zemlju posjetilo oko 40 milijuna turista koji su im ostavili 29,5 milijardi dolara turističkog prihoda, no na promet u zadnjih nekoliko godina značajan utjecaj je imala geopolitička situacija koja im je srezala i cijene i prihode.

Drže 6. mjesto

Prema podacima Svjetske turističke organizacije (UNWTO), Turska je na 6. mjestu u svijetu po broju turista i na 14. mjestu u pogledu prihoda od turizma. Zemlja je u prvih sedam mjeseci ove godine ugostila više od 24,69 milijuna stranih turista, pokazuju podaci Ministarstva kulture i turizma. To je porast od 14,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Nova strategija se bazira na povećanju prihoda i novim tržištima.

Prihodi se planiraju povećati kroz rast potrošnje po turistu sa 65 prosječnih dolara dnevno u 2018. na 86 dolara u 2023., a plan je i povećati prosječni broj noćenja po turistu s 9,9 na 10 noćenja.

Za usporedbu, prosječna potrošnja turista po noćenju u Hrvatskoj je u 2017. godini bila upravo 86 dolara, koliko Turska priželjkuje, uz prosječan boravak gostiju na Jadranu od 8,7 dana. Najveća novost je značajno povećanje budžeta za promociju, za što će biti zadužena nedavno osnovana Turska agencija za promociju i razvoj turizma.

Iznos je već u ovoj godini povećan s 18 milijuna dolara u 2018. godini, na 72 milijuna dolara u ovoj godini. No već u 2020. godini Agencija za promociju na raspolaganju će imati 180 milijuna dolara, a do 2023. godine čak 220 milijuna dolara, što je više nego desetorostruko više nego lani.

Jedan od važnih ciljeva će biti jačanje turističkog prometa s područja Dalekog Istoka i Oceanije, s ovogodišnjih oko milijun na 4 milijuna dolazaka u 2023. godini. Konkretno, u narednom razdoblju više će se usredotočiti na Kinu, Indiju, Južnu Koreju i Japan, tržišta koja su trenutno najveći generatori turističkog prometa u svijetu.

Više kruzera

Kako bi ispunila nove ciljeve, Turska će se više usredotočiti na raznolikost promocije, otvaranje novih gastronomskih centara širom zemlje kao i novih kulturnih tura, te jačim fokusom na nautički jahtaški turizam.

Očekuje se da će se broj dolazaka kruzera gotovo udvostručiti otvaranjem dviju glavnih luka u Istanbulu. Vlada također planira povećati sredstva za arheološka iskopavanja, čistije plaže, ali i promociju turske gastronomije u popularnim turskim sapunicama.