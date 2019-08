Najskuplja za traganje i spašavanje: Tri ministarstva nabavljaju 10 novih brodica za 50 milijuna kuna

Foto: Getty Images

Tri hrvatska ministarstva ovih dana objavila su natječaje za nabavu 10 brodica, ukupno procijenjene vrijednosti gotovo 50 milijuna kuna bez PDV-a, piše u subotu Večernji list.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pri tome nabavlja najvrijednije plovilo - brodicu za spašavanje i traganje čija je procijenjena vrijednost 10,5 milijuna kuna. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za šest brodica za nadzor morskog ribarstva, a ta nabava procijenjena je na 33,6 milijuna kuna bez PDV-a. Ministarstvo obrane pokrenulo je 5,6 milijuna kuna vrijedan pregovarački postupak s prethodnom objavom za nabavu tri RIB- brodice (rigid inflatible boat) s pripadajućom opremom.



Brodica za traganje i spašavanje mora biti od aluminjskih legura, a koristit će se među ostalim i za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i prijevoz bolesnika. Duljina trupa mora biti manja od 15 metara, brzina minimalno 35 čvorova a doplov najmanje 400 nautičkih milja. Nova brodica za traganje i spašavanje mora biti projektirana tako da te poslove može obavljati na gornjoj granici stanja mora šest odnosno značajne valne visine četiri do šest metara pri brzini od 15 čvorova. Brodica uz tri člana posade mora moći primiti još devet osoba uz mogućnost dodatnog smještaja još jedne osobe na nosilima. Rok isporuke ne smije biti dulji od 15 mjeseci od potpisivanja ugovora.



Ministarstvo poljoprivrede još je prije ugovorilo s pulskim brodogradilištem Olimp nautika gradnju dvije brodice za nadzor morskog ribarstva, a sad ih nabavlja još šest. Brodice moraju biti duge 13 do 15 metara, moraju biti opremljene i za višednevni boravak na moru za najmanje četiri osobe. Maksimalna brzina mora biti najmanje 40 čvorova a doplov mora biti minimalno 200 nautičkih milja. Rok isporuke tih šest brodica je najkasnije 330 dana od potpisivanja ugovora, a bit će raspoređene u Puli, Rijeci, Zadru i Dubrovniku po jedna te u Splitu dvije.



Nove tri brodice MORH-a služit će za ophodnju i nadzor. Bit će različite dužine, najmanja mora primati najmanje osam osoba, a najveća brodica devet osoba s opremom i imati maksimalnu brzinu od 40 plus čvorova. Vojne brodice moraju biti isporučene do 16. listopada 2020., piše Večernji list u subotu.