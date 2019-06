Trgovački lanac mami sezonce: Uz plaću, 1.600 kuna naknade za odvojeni život...

FOTO: GettyImages

U Puli u centru grada kiosci ne rade u popodnevnim satima, jer nitko ne želi raditi u kiosku u kojem danas ne prodaješ samo novine, već izdaješ i račune. Hostel u centru grada koji je trebao biti zgotovljen za sezonu, izgleda da neće dočekati turiste, jer su im neki radnici otišli, a nove ne mogu naći, piše Glas Istre.

"Do ove godine je bilo Slavonaca. Sada nema niti jednog. Svi su otišli za Njemačku. No ni tamo ne dobiju neke plaće. Tako izvrsni kuhari rade u Amazonovim skladištima. Žalosno je to jer su izvrsni kuhari koji ovdje imaju dobre plaće za naša primanja," kaže vlasnica restorana u Puli.

U njezinom su restoranu ove godine Slavonce zamijenili radnici iz Makedonije, Srbije, a veli da je MUP pun Tajlanđana i Filipinaca koji čekaju radne dozvole. No, izgleda da se manjak nije dogodio preko noći.

Slavonci i Baranjci sve češće umjesto na Jadran odlaze raditi izvan zemlje, u Njemačku, Austriju i Irsku. Kako piše Glas Slavonije, dok bi primjerice konobar u Hrvatskoj radio za mjesečnu plaću u visini od 6.000 kuna ili bez prijave 8.000 - 9.000, u Austriji konobari zarade 1.700 eura.

"Slavonci su dosad činili čak 50 posto sezonaca, a sada je njihov udjel pao na 10 do 15 posto. S njima smo dobivali ne samo vrijedan nego i stručan, iskusan kadar. No struka je sada u tim poslovima pala na niske grane. Sve se svelo na zadovoljavanje kvantitete, jer i u ovogodišnjoj sezoni kronično nedostaje radne snage", upozorio je predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH) Eduard Andrić.

Čak je i trgovački lanac Spar pokrenuo akciju "Sa Sparom na more" u kojoj, osim radnog mjesta, uz plaću nudi i 1.600 kuna naknade za odvojeni život, jamči 40 radnih sati na tjedan, slobodan dan u tjednu, ručnik i kremu za sunčanje (?!). Jedan od njih je 32-godišnji Ivan iz Osijeka.

"Došao sam na preporuku. Neki su dečki prošlog ljeta iz Slavonije radili i svidjelo im se. Bilo im je OK. Smještaj je u redu, imaš plaćen ručak i još 1.600 kuna za odvojen život. Tamo sam za 3.000 kuna radio posao koji je puno teži od ovoga, a ovdje mogu zaraditi skoro duplo više, a opet je fizički puno lakše, veli sezonac u Intersparu. Kaže da je situacija u Slavoniji katastrofalna te da svi odlaze u Njemačku i Irsku.

"Možda jedan od 100 koji se iseli ode raditi na more", dodaje.