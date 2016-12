Trebaju li građani s eurskim kreditima brinuti zbog kamata?

Foto: Shutterstock

Podsjetimo, početkom ovoga tjedna guverner HNB-a Boris Vujčić kazao je kako kratkoročno ne očekuje rast kamata na eurske kredite, ali da srednjoročno postoji takva opasnost te je potvrdio da bi se to moglo dogoditi 2018. godine, piše N1.

"Da, to je 2018., mislim da je dobro da građani traže sada fiksne kamatne stope. Kada gledate kredite, oni su pretežno s fiksnom kamatnom stopom i sve više su kune", rekao je Vujčić.

Bivši ministar financija Boris Lalovac gostujući u srijedu u Novom danu komentirao je guvernerove riječi.

Trebaju li građani biti zabrinuti zbog rasta kamatnih stopa - upitan je Lalovac:

"On je rekao da je prestala era jefitnih stopa, a ja se pitam kad su hrvatski građani uopće imali jeftine stope. Više smo puta upozoravali. Sad kad raste EURIBOR kaže da će platiti građani, a kad je padao, svu maržu su zadržavale banke. Stvara se nervoza gdje građani nisu osjetili niže kamatne stope. Bez obzira na sve to smatramo da ne bi trebalo stvarati od toga paniku, jer banke imaju silne milijarde dobiti, pa ako se dogodi rast, imaju rezervu da neće morati posezati u džepove građana kako bi to nadoknadile", kaže bivši ministar.