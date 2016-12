Travel blogeri biraju komplimente kojima bi opisali svoj boravak u Hrvatskoj i poručuju: Hrvatska ima sve!

Foto: foto press

Hrvatska turistička zajednica je u kolovozu objavila podatke o aktivnostima na društvenim mrežama, rezultatima tih aktivnosti i kako turisti doživljavaju Hrvastku kao turisitčku destinaciju. Kako kažu, osim aktivnosti koje provodi Hrvatska turistička zajednica na svojim profilima, značajan utjecaj na povećanje broja fanova na društvenim mrežama imaju i strani blogeri. Naime, u suorganizaciji Hrvatske turističke zajednice od siječnja do srpnja 2016. godine organizirano je ukupno 21 putovanje za 37 blogera s 12 tržišta među kojima je Kanada, SAD, UK, Brazil, Japan, Koreja, Litva, Norveška, Finska, Poljska, Njemačka i Nizozemska.

Kako svjetski poznati blogeri šire dobar glas o Hrvatskoj i što ih je najviše oduševilo u razgovoru za Poslovni dnevnik otkrili su blogeri Sarah i Kris Moran, Anne Lowrey i Larissa Olenicoft.

Sarah i Kris Moran, supružnici koji vode blog Jetsetting Fools prvi puta su posjetili Hrvatsku 2011. godine, mnogo prije nego što su se odlučili postati full time travel blogeri. Kris je tada u zrakoplovnoj tvrtki u SAD-u i stalno je slušao savjete i dojmove kolega koji su posjetili manje poznate turističke destinacije. Kako kažu, u to vrijeme, mjesta kao što su Porto, Portugal, Belgija i Hrvatska nisu bili poznati mnogim Amerikancima. “Uživali smo u potrazi za manje poznatim destinacijama. Kada mi je Kris najavio mi je da želi upoznati Hrvatsku, uključujući i boravak na Hvaru, Korčuli i u Dubrovniku, odmah sam se bacila na pretraživanje i odmah sam pristala. Od tada smo se vratili u Hrvatsku tri puta, a uskoro planiramo doći i na Advent u Zagrebu”, kaže Sarah. Blog JetSettingFools.com, otvorili su prije dvije godine, kao način dokumentiranja njihovih putovanja svijetom, a danas je njihov blog postao izvor informacija i savjeta za brojne pratitelje i njihova putovanja širom svijeta. U prosjeku imaju više od 20.000 posjeta mjesečno i objavljuju sadržaje jednom do dva puta tjedno. Na putovanjima kroz Hrvatsku obišli su Split, Zagreb, Rovinj, Zadar i većinu gradova dalmatinske obale. Dva puta su posjetili nacionalni park Plitvička jezera, kao i nacionalni park Krku. Kako tvrde, u 2015. godini, proveli su više vremena u Hrvatskoj od bilo koje druge zemlje koju su obišli.

Na najnovijem izletu u rujnu 2016. godine, čari Hrvatske otkrili su i njihovih dvoje američkih prijatelja. “Kada posjećujemo novo mjesto, nastojimo ići bez previše očekivanja. Želimo omogućiti našim stvarnim iskustvima da stvore naš dojam određene destinacije. Bili smo bili ugodno iznenađeni kad smo doživjeli gradove, okolne luke, obiteljske pansione i butik hotele umjesto masivnih resorta kakve susrećemo po mediteranskim destinacijama. Jednako fascinirani smo bili i s unutrašnjošću zemlje, a Zagreb slovi kao jedan od naših omiljenih gradova na svijetu˝, pojasnili su Sarah i Kris. Kažu da je odabrati omiljeno mjesto u Hrvatskoj je gotovo nemoguće. Svako ima svoj karakter ili čari, a naravno, postoje i još mnoga koja žele posjetiti. Split ih je oduševio bogatom poviješću i položajem uz more, dok s druge strane tek u Zagrebu možete osjetiti “pulsiranje grada” i uživati u ljepotama arhitekture. Rovinj i Istra, ostali su im u sjećanju zbog izgleda bajkovitih gradića i slikovitih pejzaža. “Hrvatska gastronomija je dobitna kombinacija. Volim ribu, a Kris voli pizzu - zbog mora i talijanskog utjecaja, Hrvatska nudi oboje. Još kad se to spoji s odličnim domaćim vinom doživljaj je potpun. Tartufa iz Istre, točnije, kajgana s tartufima, jedno je od najboljih jela koje smo isprobali bilo gdje u svijetu”, kaže Sarah. Osim vina, oduševila ih je i rakija, a posebno ih se dojmilo što u ponudi imamo i craft pive poput piva Nova Runda za koje kažu da je još jedna stvar na popisu onog što obavezno morate probati u ovoj turističkoj destinaciji. “Naš najbolji savjet za bilo koga tko planira posjet Hrvatskoj jest da si omoguće što više vremena mogu za vidjeti i doživjeti zemlju, nikako ne da samo posjete jednu destinaciju. Istražite zemlju i izvan Dubrovnika, lutajte Marjanom u Splitu, prošećite nacionalnim parkovima, pijuckajte kavu na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. I svakako upoznajte se s lokalnim stanovništvom jer ćete čuti najbolje priče i probati najbolju domaću rakiju”, poručuju Sarah i Kris.

Blogerica Anne Lowrey, autorica bloga Part-time traveler, tijekom studentskih danima proputovala velik je dio Europe, a kad je čula priče o Hrvatskoj odlučila ih je i sama otkriti i vidjeti zemlju o kojoj mnogi govore. “Očekivala sam da ću uživati ​​u Dubrovniku i na otocima poput Hvara, ali nisam očekivala da će da mi se i ostatak zemlje toliko svidjeti. Stvarno sam uživala u NP Plitvice i Zagrebu. Posebno mi se svidjelo što ste baš prijateljski raspoloženi ljudi, a fascinirale su me i prirodne ljepote i vaša kuhinja. Kvaliteta hrane i kulture u Hrvatskoj je jedna od najboljih na svijetu za mene, posebno vino i kamenice iz Stona”, kaže Anne Lowery. U svom postu o Hrvatskoj posebno je nahvalila rakiju s kojom je i počela i završila svoje putovanje. Njezin blog prati više od 65 000 posjetioca i to već tri godine. “Rakija dolazi u mnogim okusima, ovisno o regiji, ali i obitelji koja je radi. U većinu se ubacuje ljekovito bilje i trave, stoga je i zovu travarica, a neke od njih imaju čak i 150 različitih biljaka u sebi, a svaka se radi po obiteljskom receptu i najčešće kod kuće. Kasnije sam saznala da se u Hrvatskoj rakija gleda kao lijek za sve, od ublažavanje bolova u mišićima i do želučanih tegoba. Od tada, popijem malo rakije svaki put sam se osjećam loše”, napisala je Anne nakon putovanja Hrvatskom. Njezin savjet jest da iznajmite auto i posjetite Dubrovnik, NP Krka i Plitvice i svakako ​ Zagreb. Tu su i mjesta poput Trogira i Zadra, a kaže i da morate imati barem deset dana za puni doživljaj. “Iako je to bio samo moj uvodno putovanje i prvi posjet, znam da ću se vratiti mnogo puta u budućnosti i veselim se istraživanju i ostalih područja, primjerice Istri i delicijama koje se tamo spremaju. Hrvatska premašila sva moja očekivanja”, poručuje Anne.

Larissa Olenicoft, autorica bloga Blond Gipsy prvi put je posjetila Hrvatsku 2007. godine kada je upoznala Dubrovnik, Split i Hvar. “Putovala sam po zapadnoj Europe i jako me zanimalo što bih mogla naći i vidjeti u Hrvatskoj. Priroda, povijest, kultura, hrana - Hrvatska doista ima sve. Nisam imala pojma što da očekujem od ljudi, iskreno bila sam malo skeptičan i nisam znala što očekivati, ali ubrzo sam spoznala da Hrvatska ima apsolutno neke od najtoplijih i gostoljubivih ljudi koje možete naći na europskom kontinentu. Sviđa mi se što ima ponešto za svakoga u Hrvatskoj. Želite li miran odmor, možete ga pronaći. Ako želite party odmor, možete ga pronaći. Ako želite nešto negdje između, možete imati i to. Iako Hrvatska nije velika zemlja, toliko je nevjerojatno raznolika”, kaže Larissa.Blog je počela pisati iz zabave 2009. i do 2011. je profesionalno radila s turističkim zajednicama i turističkim tvrtkama. Danas piše samo nekoliko puta mjesečno, pružajući svojim čitateljima što više informacija može i to uglavnom o Balkanu. “Ostanite koliko god možete jer je ovo zemlja u kojoj stvarno imate što za vidjeti. Osim Zagreba, NP Plitvička jezera i Krka, svakako tijekom ljeta posjetite u Split i Dubrovnik i otoke na kojima se događa prava magija. Ston, samo jedan sat vožnje sjeverno od Dubrovnika, bio je najnoviji skriveni dragulj koji sam otkrila. Volim plodove mora tako da su uz obalu moja omiljena mjesto za jelo, ali sam isto tako uživala i u specijalitetima sa sjevera i znam da se puno toga može naći oko Istra tako da me veseli što će to biti iduća regija koju ću istražiti. Iako uživam ​​u vinu, rakije me oborila s nogu. Do sada sam u Hrvatskoj bila najmanje pet puta i svaki put otkrijem nešto novo što me oduševi. To je posebno mjesto s puno skrivenih tajni i jedva čekam da ga opet posjetim”, zaključuje Larissa.