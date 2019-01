Tragičan ishod: Jedan radnik pronađen je mrtav, traje potraga za još dvojicom radnika

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pronađeno je beživotno tijelo jednog radnika hidroelektrane Plat. Potvrdio je to načelnik Policijske uprave Ivan Pavličević koji je javnost obavijesti kako su beživotno tijelo izvukli ronici JVP Dubrovački vatrogasci na površinu, piše Dubrovački list. Očevidom će se utvrditi identitet stradalog.

U potrazi za nestalim radnicima angažirano je 30 vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi Dubrovački vatrogasci i Konavle te DVD-a Župa dubravačka i DIP Dubrovnik.

"Svi djelatnici hidroelektrane su obučeni za ovakve situacije i maju zaštitnu opremu u takvim situacijama. Utvrđeno je kako su ova tri djelatnika uzela zaštitnu opremu, ali se još uvijek traga za njima. Pitanje je koliko ta oprema može izdržati", izjavio je ranije načelnik policije Ivan Pavličević, prenosi Dubrovniknet. Brod pomorske policije pretražuje područje oko hidroelektrane, a vozila hitne pomoći su u pripravnosti.

"Do sada je pružena medicinska pomoć ukupno šestorici djelatnika HE, od čega su tri zaprimljena u OB Dubrovnik, a trojici je pomoć pružena na mjestu događaja. Helikopter HRZ-a je spreman za eventualnu upotrebu prijevoza trojice djelatnika koji su još uvijek unutar postrojenja HE, o čemu je obaviješten i ravnatelj OB Dubrovnik", javlja Hrvatska vatrogasna zajednica.

Iz dubrovačko-neretvanske policije kažu kako su dojavu o izbijanju požara u tunelima HE u Platu dobili oko 9,20 sati, no o uzrocima i posljedicama zasad ne mogu govoriti.