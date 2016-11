Tolušić: Uskoro javni natječaj za Upravu Hrvatskih šuma

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izjavio je u srijedu kako uskoro očekuje javni natječaj za novu upravu Hrvatskih šuma, a nada se da će se ona odgovornije ponašati prema krajevima odakle dolazi većina drvne mase - Gorskom Kotaru i Slavoniji.

Tolušić je to rekao u Saboru na aktualnom prijepodnevu na pitanje HDZ-ove Majde Burić koja je u kontekstu položaja Gorskog kotara, pogođenog dvama elementarnim nepogodama i izmjenama zakona kojima mu je prije dvije godine oduzeto 28 milijuna kuna, pitala "što u toj priči čine Hrvatske šume koje trebaju gospodariti javnim dobrom".

"Umjesto da je Uprava na čelu s gospodinom Pavelićem zaštitila goranske šume, oni dijele 1100 otkaza da povećaju dobit i osiguraju višemilijunske bonuse", kazala je Burić.

"Postigli smo sporazum i Uprava Hrvatskih šuma stavila je mandate na raspolaganje i teče im otkazni rok od 3 mjeseca bez isplate bonusa, koji govore više o onima koji su ih sklapali nego o samoj Upravi. Za mene je to nemoralno i vjerojatno nezakonito, a to će utvrđivati druge službe i to neću potpisati. Danas Hrvatske šume jesu trgovačko društvo i ganjaju profit, što mogu razumjeti u jednom segmentu, ali ako taj profit ide na uštrb razvoja šuma onda to definitivno nije dobro, pogotovo ako znamo da je veličina dobiti direktno vezana s bonusom koji treba dobiti Uprava Hrvatskih šuma", rekao je Tolušić.