Tolušić poručio građanima: Jedite hrvatske proizvode, kvalitetni su i ispravni

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić poručio je u srijedu, tijekom svoje posjete Varaždinskoj županiji, da se kupuju i jedu hrvatski proizvodi koji su kvalitetni i zdravstveno ispravni te je ustvrdio da afera sa zdravstveno neispravnim mesom nije previše utjecala na prodaju.

Ministar je posjet Varaždinskoj županiji započeo u Šemovcu, na obiteljsko-poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Marija Magdalenića, odnosno farmi pilića čija je izgradnja financirana iz sredstava IPARD-a.

Vlasnik je istaknuo da u uzgoju 22.000 pilića nije bilo nikakvih problema, jer je farma koncipirana tako da osigurava maksimalnu zaštitu od mogućih prijenosnika bolesti, a kontrole su redovne i opsežne.

Ministar Tolušić je naglasio da takve suvremene farme pokazuju da je mogućnost greške u kontroliranim uvjetima minimalna. „Ovdje znate za svako pile, za svako jaje odakle je došlo, znate za svaki gram hrane s kojima se ovi pilići hrane, svaki metar puta od farme do klaonice i od tog svježe zaklanog pileta do dolaska u trgovinu. Ovdje imamo na djelu hrvatski sustav i hrvatski proizvod, i znamo što jedemo i kvalitetu svega toga“, rekao je ministar.

S druge strane, dodao je, pokazalo se da je velika količina onoga što je kontrolirano iz stranih zemalja bilo zdravstveno neispravno.

„U ovakvim kontroliranim uvjetima, u ovakvim modernim farmama koje su građene iz EU sredstava, tu je mogućnost greške svedena na apsolutni minimum. Ovdje imamo pozitivnu priču i na temelju svega ovog mogu samo reći: 'kupujmo i jedimo hrvatsko'“, kazao je Tolušić.

Napomenuo je da se uvoz ne može zabraniti, a to nije ni namjera Ministarstva poljoprivrede. „Intencija Ministarstva i moja osobna je da hrvatski građani jedu kvalitetne i zdravstveno ispravne proizvode. Želim osobno da na razini kvalitete koju nude hrvatski proizvodi bude razina kvalitete kod onog što uvozimo. To danas definitivno nije slučaj“, dodao je ministar poljoprivrede.

Afera sa zdravstveno neispravnim mesom i mesnim proizvodima nije previše utjecala na prodaju, tvrdi ministar poljoprivrede.

"Nešto je utjecalo na pad prodaje piletine, ali ne vidim da je netko smršavio. Ljudi i dalje jedu, možda ne piletinu, ali jedu svinjetinu i neke druge proizvode. Možda je jedan grana sada to kratkoročno osjetila, s obzirom da se velika količina toga pojavila u piletini, i to primarno uvoznoj piletini, ali to je situacija koja se vrlo brzo regulirala na tržištu. Mislim da smo dugoročno dobili, da smo svi postali svjesni da je ovo zdravstveno ispravnije, da je kvalitetnije i da trebamo kupovati ono što nalaže zdrav razum odnosno zdravstvena ispravnost hrane koju kupujemo“, kazao je Tolušić.

Najavio je poboljšanje kvalitete domaćih inspekcija. „Sve što dolazi iz Europske unije je uvoz. Vjerujemo deklaraciji i propisima, oni su isti na razini Poljske, Hrvatske, Mađarske ili Slovenije, no u nekim stvarima možemo biti, neću reći rigorozniji, nego jednostavno poboljšati kvalitetu naših inspekcija i poraditi više na zdravstvenoj ispravnosti namirnica jer očito je to potrebno“, zaključio je ministar, koji je posjet nastavio obilaskom poslovnog sustava Vindija odnosno farme i proizvodnog pogona za panirane i pečene proizvode Koke.