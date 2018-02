Todorić u novom vlogu opisao tajni noćni sastanak u Vladi i otkrio tko je 'jedini bio iskren'

FOTO: Screenshot/Youtube

Pod naslovom "Kako je otet Agrokor", Todorić govori o tome kako je politika odigrala glavnu ulogu u cijelom slučaju Agrokora.



"Prvi moj susret s politikom bio je kad me jedna od velikih svjetskih banaka zvala i kazala da imaju komunikaciju s predsjednikom Sabora, da on perfektno o meni govori. To je bilo uzastopno nekoliko puta i nisam mogao biti bezobrazan ili toliko bahat i da ne odgovorim na pozive predsjednika Sabora, a jednako tako sam svjestan da nisam nikad poznavao njega ni premijera i mislio sam da je red da pokušam, kao najveća hrvatska kompanija, naći se s obojicom i da predstavim Agrokor i da odgovorim na pozive koje sam dobio", rekao je Todorić, dodavši da je ministrica Martina Dalić u svemu bila pripremljena, kao da je znala da je u tijeku, kako je rekao, nacionalizacija Agrokora.



Opisao je tajni noćni sastanak u Vladi.

"Tamo jedini koji je bio iskren bio je predsjednik Sabora, bio je energičan, iskren i rekao je: 'Todoriću, ti moraš otići'", rekao je Todorić, dodavši da su nakon toga počeli medijski napadi na Agrokor i na njega osobno.

Pogledajte što je još rekao: