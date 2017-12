Todorić: 'Tedeschi je pridonio razvoju gospodarstva tek otvaranjem jednog malog pogona koji je ubrzo i zatvoren'

Foto: Pixsell

"Gospodin Tedeschi daje si za pravo da komentira sve gospodarske tijekove u Republici Hrvatskoj, a njegova najnovija lavina potpuno neargumentiranih i zlonamjernih opservacija tiče se i Agrokora.

Ne želim uopće polemizirati s Tedeschijem, no istine radi, samo ću podsjetiti kako su on i njegov management pridonijeli razvoju hrvatskog gospodarstva tek otvaranjem jednog malog pogona koji je ubrzo i zatvoren. Suprotno od gospodina Tedeschija moj tim je u Hrvatskoj od nule izgradio industrijske bisere koji su, unatoč nesposobnosti današnje izvanredne uprave, i dalje perjanice hrvatskoga gospodarstva. Njegove zlonamjerne interpretacije ne želim niti komentirati jer su vođene isključivo skrivenim interesima", reagirao je Todorić na svom blogu.



Bijeg Todorića i njegovo ponašanje nakon toga Tedeschi je, podsjetimo, nazvao 'svinjarijom'.

"To što Ivica Todorić radi, to je svinjarija. Pobjeći i ostaviti brod sa više desetaka tisuća zaposlenih, ostaviti cijeli svoj tim da bude pod istragom i negdje iz daljine nekog komfora, Londona, držati predavanje ukupnom hrvatskom gospodarstvu i društvu u cjelini, pa i šire, kako je on u pravu, a ovdje je evidentna rupa od više milijardi kuna, to govori o antivodstvu. Zbog toga ako govorimo jednu rečenicu što je lider – to je odgovoran vođa. Odgovoran vođa nikad ne bi dopustio ovakvu situaciju i nikad se ne bi ovako ponašao", kaže Tedeschi.