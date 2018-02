Todorić na blogu: "Ti su ljudi potpuno nekompetentni, Konzum ima pad prodaje za 15 posto"

Foto: Borna Filić / Pixsell

Ivica Todorić, na postu koji je objavio na svom blogu proziva izvanrednu upravu predvođenu Antom Ramljakom za nesposobnost za vođenje tvrtke te upozorava vjerovnike da se neće moći naplatiti bez obzira na model nagodbe koji dogovore jer tvrtke u sastavu koncerna rade loše. Podsjeća da je predvidio kako će prihodi koncerna pasti 20 posto tijekom 2017., i to kada se iz njih isključi rezultat Mercatora, a da, prema podacima, može zaključiti da je izgubljeno oko pet do šest milijardi kuna na godišnjoj razini.



– Ovakvi rezultati plod su anarhičnog upravljanja izvanredne uprave, plod su potpunog nepoznavanja načina vođenja kompanija i industrije u kojoj se nalaze. Ustvari, očito, ti su ljudi potpuno nekompetentni za posao koji su preuzeli. Da sve bude još skandaloznije, u siječnju 2018. u odnosu na siječanj 2017. godine Konzum ima pad prodaje za 15 posto – upozorava Todorić.



Međutim, plan održivosti poslovanja Agrokora u fokus nije stavio rast profitabilnosti pa je tako odlučeno da će se gasiti neprofitni dijelovi tvrtki, a izlaziti iz poslova i sektora koji ne donose dovoljno dobiti. Zato je u konačnici plan održivosti predvidio da će do 2021. godine ukupni prihodi koncerna pasti za oko pet posto na oko 6,1 milijardu eura, ali istovremeno je planirana dvostruko veća operativna dobit nego u 2016. godini. Za 2017. plan predviđa pad prihoda za gotovo 11 posto, ali i značajni rast EBITDA na 256 milijuna eura. Plan ipak nije uvjerljiv formalnom vlasniku Agrokora pa upozorava vjerovnike da Ramljak nema znanja potrebna za postizanje nagodbe.



– Oni nagodbu neće postići ni za dvije godine. Ipak, svako je produljenje roka trajanja neustavnog zakona odlično za ekipu ministrice Dalić, Ramljaka i njihovih partnera – uvjerava Todorić.