Tko je slavonski građevinac koji je ministru Tolušiću gradio kuću

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Najviše poslova, u vrijednosti oko 5 milijuna kuna, Građevinarstvo Horvat dobilo je 2014. i 2015. kada je Tolušić bio župan. U 2016., kada je Tolušić prvi put postao ministar u Vladi premijera Oreškovića, Građevinarstvo Horvat s Virovitičko-podravskom županijom nije sklopilo nijedan građevinski ugovor. Međutim, u biznis se ta tvrtka vratila 2017. i 2018. godine, a ostaje za vidjeti hoće li dobivati poslove i u 2019. jer zasad u ovoj godini nema sklopljenih ugovora, navodi Večernji list.

"Te podatke poslala nam je Virovitičko-podravska županija jer smo tražili uvid u sve radove koje je izvodila tvrtka koja je gradila obiteljsku kuću ministra Tolušića u Virovitici, odnosno poslali su nam link s podacima o javnoj nabavi od 2010. do 2019., iz kojih su vidljivi svi poslovi Građevinarstva Horvat", piše Večernji.

Podsjećaju kako je otkriveno da je Tolušić umjesto 330 kvadrata i još 120 kvadrata zasebnog objekta, u kojem "roštilja", u imovinsku karticu upisao tek 165 kvadrata stambenog prostora. Istodobno je otkriveno i to da je tvrtka koja je godinama surađivala s Virovitičko-podravskom županijom izgradila Tolušićevu kuću.

Vasnik tvrtke, Tomislav Horvat za Večernji list je potvrdio da je gradio Tolušićevu kuću i rekao da za sve imam uredne račune. No, na pitanje novinara da ih pokaže kazao je da trenutačno to ne može učiniti.

"Sve poslove sa Županijom dobio sam na natječajima, sve je po pravilima", tvrdi Horvat, koji je kazao i da Tolušiću nije pogodovao cijenom te da nije dobio nikakve beneficije.

Na pitanje kako to da je ministar Tolušić angažirao baš njega, Horvat je odvratio da to treba pitati ministra poljoprivrede. "Radim od 2004., imam 15 do 20 zaposlenih. Što bih trebao, otpustiti sve te ljude i ne raditi ništa", kazao je Horvat za Večernji list.

Prema podacima iz Poslovne Hrvatske, Građevinarstvo Horvat osnovano je 2010., iako je vlasnik za Večernji kazao da tvrtka posluje od 2004. "Građevinarstvo Horvat u 2017. ostvarilo je 4,86 milijuna kuna prihoda, a tvrtka je registrirana za gradnju stambenih i nestambenih zgrada. Za Virovitičko-podravsku županiju Horvat je rekonstruirao škole, prenamjenjivao zgradu primarne zdravstvene zaštite, radio energetsku obnovu škola, rekonstruirao krovišta škola...", piše Večernji list.