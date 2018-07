Tko je ove godine dobio regres: Državni službenici, prosvjetari, zaposlenici Konzuma...

Foto: Boris Ščitar / Pixsell

Regres nije zakonska obveza, stoga ga je poslodavac dužan isplatiti samo ako je tako određeno kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu. Na njegovo ime poslodavci najčešće isplaćuju polovinu neoporezivog dijela koji mogu isplatiti tijekom godine čiji je ukupni iznos 2500 kuna, pa za isplatu regresa "ostave" 1250 kuna, a ostalo za božićnicu ili uskrsnicu.



Na račune oko 240.000 državnih i lokalnih službenika i namještenika u Hrvatskoj regres je "sjeo" 16. srpnja, piše Glas Slavonije.

- Riječ je o polovini neoporezivog dijela, znači 1250 kuna - kaže glavni tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Siniša Kuhar, pozivajući se na (temeljni) kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, odnosno za službenike i namještenike u javnim službama. O isplati regresa Ministarstvo financija - Državna riznica izvijestilo ih je 4. srpnja, naslovivši obavijest "korisnicima državnog proračuna".

Godišnji odmor "podebljan" je regresom i policiji, a glavni tajnik Sindikata policije Hrvatske Edin Sarajlić kaže kako je on isplaćen 16. srpnja. "Iznos mu je prema kolektivnom ugovoru 1250 kuna", dodaje Edin Sarajlić.

Regres je isplaćen i prosvjetarima, također 1250 kuna, 16. srpnja, a o čemu su na svojim stranicama na vrijeme izvijestili i njihovi sindikati.

Iz sastava koncerna Agrokora Konzum je isplatio regres, i to krajem svibnja, odnosno početkom lipnja - 1200 kuna u robi i to uplatom na njihovu Multiplus karticu, kaže predsjednica Sindikata trgovine Zlatica Štulić.

Potvrđuju to i u drugoj tvrtki iz sastava Agrokora, u Belju, gdje je regres također u iznosu od 1200 kuna 22. svibnja uplaćen radnicima na Multiplus kartice.